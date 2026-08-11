Di Carlo confirmó lo que muchos hinchas piensan de Juan Pablo Varsky: "Lo vemos todos”

Di Carlo brindó una conferencia de prensa y habló sobre el reciente hecho de Juan Pablo Varsky en el partido de River del Torneo Clausura.

Luego de la ola de críticas que recibió Juan Pablo Varsky tras su comentario en la derrota de River ante Tigre, el presidente del club, Stefano Di Carlo, rompió el silencio y se refirió al episodio que generó polémica durante la transmisión. El periodista había asegurado que no había visto penal en la infracción sobre Ángel Correa, una decisión que despertó fuertes cuestionamientos entre los hinchas de River en redes sociales.

River perdió 1-0 ante Tigre por el Torneo Clausura.

Stefano Di Carlo brindó esta mañana 11 de agosto una conferencia de prensa en el Estadio Monumental para hablar sobre el presente futbolístico del equipo, el mercado de pases y los futbolistas apartados en el Predio de Cantilo a fines de junio, situación que generó una gran controversia.

En ese sentido, durante la conferencia de prensa de River, Di Carlo se refirió a lo ocurrido en el partido de River en el Torneo Clausura: “En relación a las transmisiones es lo que vemos todos. Como hablamos de lo arbitral, una situación increíblemente rara”.

Di Carlo habló sobre el futuro de Coudet en River

Durante la conferencia de prensa, Di Carlo asumió la responsabilidad por la reciente decisión de apartar a varios integrantes del plantel profesional y reconoció que la medida no fue acertada en sus formas. Asimismo, respaldó al entrenador Eduardo Coudet y remarcó la importancia de que los nuevos refuerzos sumen minutos y puedan sumar rodaje.

Por otra parte, también se refirió al partido suspendido en Colombia: “Lamentamos enormemente la tragedia ocurrida en Colombia. Ahora estamos aguardando la confirmación de Conmebol sobre qué va a ocurrir. Ayer nos notificaron de la suspensión provisoria y la reprogramación. En relación a los hinchas que viajaron, vamos a intentar desde el club ayudarlos y acompañarlos con el nuevo viaje, porque es una fatalidad y se les hace difícil afrontar dos veces el viaje. En la medida que podamos los vamos a ayudar”.