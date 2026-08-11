Rosi Fernández, peluquera experta: "El cabello con canas tiende a encresparse más, pero con pequeños gestos en nuestra rutina de lavado se puede controlar".

El cabello con canas es mucho más sensible al encrespamiento que el cabello de una persona sin canas, pero afortunadamente existe una solución. Llegada cierta edad, es natural que empiecen a aparecer las primeras canas que, muchas veces, hacen que el cabello se encrespe más. Aunque algunas personas deciden mantenerlas de manera natural y otras prefieren cubrirlas con coloración, existe un problema que suele repetirse en ambos casos y es que las canas pueden hacer que la fibra capilar se vuelva más seca, áspera y difícil de controlar.

Por eso, no alcanza únicamente con utilizar productos específicos para combatir el frizz, sino que también es necesario prestar atención a la rutina de lavado y cuidado del pelo. "El cabello con canas, estén teñidas o no, tiende a encresparse más, pero con pequeños gestos en nuestra rutina de lavado se puede controlar", explicó a CLARA la peluquera Rosi Fernández, directora del salón Ananda Ferdi, en Madrid.

Cómo cuidar el cabello con canas, según una experta.

La especialista dijo que el cuidado debe enfocarse especialmente en mantener la hidratación y proteger la fibra capilar. En este sentido, la peluquera Olga G. San Bartolomé y la farmacéutica Helena Rodero también destacaron la importancia de modificar algunos hábitos cotidianos para conseguir una melena más suave, brillante y libre de frizz.

Por qué las canas hacen que el cabello se encrespe más

La aparición de las canas no implica únicamente un cambio en el color del cabello. Con el paso del tiempo, la fibra capilar también puede experimentar modificaciones que afectan su textura y su capacidad para conservar la hidratación. "Con la edad, y especialmente cuando aparecen las canas, estén teñidas o no, el cabello se vuelve más fino, seco y quebradizo, la cutícula se abre con más facilidad y pierde capacidad para retener hidratación. Cuando esto ocurre, el frizz aparece con más intensidad", explicó Rosi Fernández.

Por su parte, Olga G. San Bartolomé señaló que "la fibra del cabello cambia, se vuelve más seca, más porosa y pierde parte de su flexibilidad natural". Esta mayor porosidad hace que el pelo sea más vulnerable a factores externos y que pueda perder hidratación con mayor facilidad. Como consecuencia, puede sentirse áspero al tacto, presentar más frizz y resultar más complicado de peinar.

Cómo evitar el frizz en el cabello con canas

Uno de los primeros cambios recomendados es proteger los largos antes del lavado. Olga G. San Bartolomé aconseja aplicar un prechampú o acondicionador en medios y puntas y utilizar el champú principalmente en las raíces, donde se acumulan la grasa, el sudor y los residuos. De esta manera, se evita resecar las zonas más porosas del cabello.

Además, no es necesario espaciar los lavados si el cuero cabelludo necesita limpieza. "Muchas mujeres con canas creen que cuanto menos se laven el pelo, mejor, y ocurre justo lo contrario. Un cuero cabelludo obstruido produce un cabello más débil y más encrespado. Hay que lavar cuando el cuero cabelludo lo necesita, siempre con un champú suave y adecuado", explicó Rosi Fernández.

Otro paso fundamental es no saltearse el acondicionador. "El error más común es saltarse el acondicionador por miedo a que el pelo se aplaste. En un cabello con canas es imprescindible porque ayuda a cerrar la cutícula, aporta elasticidad y reduce el frizz desde el lavado. Sin ese paso, el encrespamiento está asegurado", subrayó Rosi Fernández. Para aplicarlo correctamente, se recomienda retirar primero el exceso de agua y distribuirlo suavemente por los largos, sin frotar. Olga G. San Bartolomé aconseja hacerlo "deslizando suavemente de raíz a puntas".

Según la peluquera, "este movimiento sencillo hace que el cabello pierda ese aspecto áspero y encrespado y quede mucho más uniforme". Por último, también hay que prestar atención al secado. El cabello mojado es más vulnerable, por lo que conviene evitar retorcerlo o frotarlo con fuerza. La farmacéutica Helena Rodero recomienda que "el cabello mojado debes retorcerlo lo menos posible y no enredarlo sin necesidad". También aconseja "secar sin frotar" para "no dañar la cutícula, que es la capa protectora de tu cabello".

Para retirar la humedad, se puede utilizar una toalla de microfibra o una camiseta de algodón y presionar suavemente el cabello en lugar de frotarlo. Finalmente, el cuidado debe ser constante. "Champú, acondicionador y mascarilla en casa son fundamentales, pero la combinación con tratamientos profesionales mensuales marca la diferencia real en la salud y el aspecto del cabello maduro", concluye Rosi Fernández.