Secretario Transporte EEUU trabaja en solución a problemas de comunicaciones en helicóptero de Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el helicóptero Marine One en la Casa Blanca en Washington

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo el martes que está ‌trabajando para solucionar los ‌problemas de telecomunicaciones detectados después de que un helicóptero militar que transportaba al presidente Donald Trump se acercara a un avión comercial que despegaba del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington.

El incidente, ocurrido la semana pasada, suscitó dudas sobre por qué se permitió la salida del avión de ​pasajeros mientras el ⁠Marine One se encontraba en las proximidades, un ‌momento en el que suele suspenderse el tráfico ⁠comercial.

En los últimos años, Estados ⁠Unidos se ha enfrentado a una serie de incidentes aéreos que han suscitado preocupaciones sobre la seguridad y la sobrecarga ⁠de las operaciones de control del tráfico aéreo, ​que adolecen de falta de personal.

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Tras ‌un accidente ocurrido en enero de ‌2025 entre un helicóptero militar y un avión ⁠comercial en el que fallecieron 67 personas, la Administración Federal de la Aviación (FAA) prohibió el tráfico mixto de helicópteros y aviones en los alrededores del aeropuerto.

"Ha habido ​algunos problemas ‌de telecomunicaciones", dijo Duffy a la prensa en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, añadiendo que los problemas son a nivel de personal entre el equipo del Marine One y la FAA. "El asunto ya se ⁠ha elevado a un nivel superior", afirmó, indicando que está trabajando con la FAA en una solución junto con la Casa Blanca.

Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, hablaron durante un acto con motivo de la instalación de un nuevo radar de movimiento en superficie para mejorar la ‌seguridad en las pistas. Duffy dijo que el radar proporcionará a los controladores aéreos una tecnología más avanzada para detectar aviones y vehículos en tierra.

"Es un sistema más resistente", afirmó. "Permite a los controladores, en una noche oscura o con ‌mal tiempo, ver lo que ocurre en la pista cuando no pueden ver desde la torre", señaló Duffy.

Bedford señaló que ‌la FAA instalará ⁠53 radares de movimiento en superficie en 44 de los aeropuertos más transitados del país, ​en el marco de una amplia iniciativa de modernización cuya finalización está prevista para 2028.

(Reporte adicional y escrito por Allison Lampert en Montreal; editado en español por Carlos Serrano)