El informe que complica a Poggi: 3 de cada 4 hogares populares de San Luis sufren inseguridad alimentaria

Un relevamiento realizado en barrios populares de la ciudad de San Luis expuso el fuerte deterioro de las condiciones económicas de las familias con Claudio Poggi al mando. Según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA), el 74,2% de los hogares consultados atraviesa algún nivel de inseguridad alimentaria.

El estudio relevó a 240 hogares y detectó que la falta de ingresos suficientes ya obliga a muchas familias a modificar su alimentación cotidiana. Durante el último mes, los hogares encuestados reportaron reducción de porciones, salteo de comidas y dificultades para comprar alimentos como carne, verduras, frutas, cereales y legumbres.

El escenario se completa con otro dato: el 58,3% de las familias aseguró que no logra llegar a fin de mes, mientras que un 26,3% manifestó que solamente consigue hacerlo mediante recortes de gastos.

La situación económica también aparece reflejada en el nivel de endeudamiento. El 69,2% de los hogares relevados mantiene algún tipo de deuda, ya sea formal o informal. Dentro de ese grupo, la inseguridad alimentaria asciende al 84,3%. Para afrontar los gastos cotidianos, las familias recurren a distintas estrategias. El 19,2% señaló que compró alimentos mediante el sistema de fiado, mientras que el 14,6% utilizó tarjetas de crédito. Otro 14,6% recurrió a comedores o a la ayuda de familiares.

La problemática adquiere una dimensión todavía mayor entre los hogares vinculados al Plan de Inclusión Social. Allí, la inseguridad alimentaria alcanza al 82,4%. El informe también señala que el 76,7% de las familias de los barrios relevados no cuenta con ningún integrante con empleo registrado. Entre los hogares donde hay menores, el 54,3% no pudo garantizar una alimentación saludable, adecuada y variada debido a la falta de dinero.

La crisis golpea a los puntanos

Esta situación se suma a otro de los síntomas de la gestión de Poggi frente al Gobierno provincial. Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la provincia registra una tasa de mora del 21,65%, la más alta de la región de Cuyo.

El dato refleja que más de uno de cada cinco puntanos con deudas acumula atrasos superiores a los 90 días, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la creciente dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos.

El informe fue difundido en el marco de un análisis de la economista Delfina Rossi, quien advirtió que el actual modelo económico nacional combina ajuste fiscal, desregulación y un fuerte endeudamiento para afrontar los compromisos financieros del Estado.

Según el análisis, entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Nación deberá afrontar vencimientos por casi 30.000 millones de dólares de deuda externa, a los que se suman obligaciones del sector privado, las provincias y el Banco Central. Para cubrir esos compromisos, el Gobierno nacional proyecta nuevas colocaciones de deuda y privatizaciones.

En ese escenario, Rossi sostiene que el ajuste aplicado sobre salarios, jubilaciones y subsidios repercute directamente sobre la economía de las familias, que recurren cada vez más al financiamiento para cubrir gastos básicos.

Los números respaldan esa tendencia. A nivel nacional, la mora familiar pasó del 3,9% en junio de 2024 al 16,2% en mayo de 2026, mientras que 19 millones de argentinos mantienen algún tipo de deuda y 4,5 millones ya se encuentran en situación de mora.