Comedia animada para adultos: la serie para maratonear y reír que todos ven en HBO

President Curtis es una serie de televisión estadounidense de comedia y ciencia ficción animada para adultos creada por James Siciliano y Dan Harmon para la cadena Adult Swim. La producción que arrasa en HBO Max constituye un spin-off de Rick and Morty centrado en el personaje concebido por Wes Archer y Tom Kauffman.

El elenco vocal de la tira cuenta con el regreso de Keith David en el rol protagónico del presidente Andre Curtis, acompañado por Stephanie Beatriz y Jim Rash. Adult Swim hizo pública la realización del proyecto en la convención San Diego Comic-Con de julio de 2025, en el marco de una intervención sorpresa de David durante el panel dedicado a la serie original.

La ficción estrenó sus emisiones el 26 de julio de 2026 bajo un esquema de lanzamientos dominicales, habilitando la disponibilidad de cada capítulo en la plataforma HBO Max al día siguiente de su pase televisivo. Previo a la salida del primer episodio, el show obtuvo la renovación formal para una segunda temporada.

La trama aborda el trabajo del presidente Andre Curtis y su equipo de colaboradores frente a situaciones de diplomacia interdimensional, eventos paranormales e incidentes inexplicables que caen fuera de la órbita de intervención de Rick Sanchez. Como rasgo de estilo, a partir del segundo episodio los créditos de cierre presentan al personaje principal cantando en la ducha sobre los acontecimientos vistos en la entrega.

De qué va el primer capítulo de Presidente Curtis

En el primer día de Cyborg Roe Banks como jefa de Gabinete de la Casa Blanca bajo la gestión del presidente Andre Curtis, la funcionaria asiste a un informe oficial sobre la muerte de Paul Bunyan e identifica la presencia de un doble. Paralelamente, el agente de la CIA Jack Coffey intenta sustraer metraje del alunizaje para chantajear al mandatario.

Presidente Curtis.

Tras ser rescatado por Banks y el agente especial del Servicio Secreto Francis O'Doyle, Coffey confiesa que el gobierno abandonó en la Luna a Adam, un bebé concebido mediante crianza especial e hijo de John F. Kennedy. Utilizando una nave espacial desarrollada por Rick Sanchez, la comitiva integrada por Curtis, Banks y O'Doyle viaja a la superficie lunar y localiza a Adam, quien sostiene la convicción de que debe asumir la presidencia.

Elenco de Presidente Curtis