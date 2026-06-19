Fantino rompió el silencio y confirmó los motivos por los que renunció a Carnaval: "Muy injusto"

Fantino habló sobre su salida de Carnaval.

Alejandro Fantino rompió el silencio sobre su abrupta salida de Carnaval Stream, una decisión que quedó pegada a la explosiva pelea al aire que había tenido con Viviana Canosa. En diálogo con Puro Show (El Trece), el conductor se mostró fastidiado con las versiones que hablaban de un enojo de su parte y salió a poner los puntos sobre las íes.

¿Por qué Fantino dejó Carnaval?

Fantino apuntó contra la lógica que rodea este tipo de salidas. "Existe como un mantra en el medio que dice que tenés que tener perpetuidad en los trabajos y que si te vas, es porque pasó algo malo", lanzó, molesto con la idea de que detrás de su alejamiento hubiera un conflicto.

Según explicó, la decisión venía conversada desde hacía tiempo y respondía a un nuevo compromiso laboral. "Yo había hablado con las autoridades hace un tiempo porque venía el Mundial y yo arrancaba con la cobertura para el Observador, tenía que ir y venir a Montevideo", detalló. A eso le sumó vacaciones familiares y "otros temas personales" que le complicaban la rutina diaria.

El conductor también blanqueó qué se viene en su agenda: un viaje a Europa en septiembre para entrevistar a varios deportistas. "Viajo con mi mujer y mi hijo porque en principio me quedo 40 días pero la idea es extender un poco más, y es injusto decirle a mis compañeros que me voy por dos meses", argumentó, dejando entrever que esa ausencia prolongada terminó de inclinar la balanza.

¿Influyó la pelea con Viviana Canosa?

Acá está el punto que todos esperaban. ¿La salida tuvo que ver con el durísimo cruce que protagonizó con Canosa? Fantino fue tajante en despegar una cosa de la otra: "Lo de la discusión acalorada con Viviana no tiene nada que ver. Yo tenía ya pautado este corte por el Mundial y después volvía, y aunque no volviera, tengo la mejor con todos".

El recuerdo del episodio sigue fresco: semanas atrás, en Cónclave (Carnaval), Canosa interpretó que Fantino la trataba de "psicótica" durante un debate sobre la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, y se levantó del estudio en pleno vivo. Pese a ese antecedente, el conductor insistió en que la relación está intacta: "Muchas veces intercambiamos opiniones pero está todo más que bien".