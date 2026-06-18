Fantino se tiró arriba de la granada y ahora es el único que banca a Adorni.

Mientras crecen las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el periodista Alejandro Fantino salió a respaldarlo públicamente y planteó que buena parte del sistema político y mediático está interpretando mal la reacción de la sociedad frente a la polémica. Durante su programa en Neura, el conductor argumentó que Javier Milei mantiene su apoyo al funcionario porque considera que el tema no tiene la gravedad que le atribuyen algunos dirigentes opositores y referentes del periodismo.

Fantino utilizó una de las frases más asociadas al universo libertario para explicar por qué, a su juicio, Adorni continúa en su cargo pese a las presiones. "No la ven. Mientras no la sigan viendo, este pibe se queda", afirmó.

El conductor sugirió que Milei percibe un clima social diferente al que reflejan ciertos sectores de la política y los medios. En ese sentido, planteó que el Presidente evalúa que la ciudadanía tiene otras prioridades y preocupaciones. "¿Qué pasa si Milei, que es de los pocos que lo banca a Manuel, interpreta que la sociedad no se está poniendo muy fina con este tipo de cosas?", se preguntó.

Fantino se tiró arriba de la granada y ahora es el único que banca a Adorni.

"Tal vez lo que pone loco a Morales Solá no pone loca a la sociedad. Lo que pone loca a Lilita Carrió, a los radicales o a Rodrigo de Loredo, no lo pone tan loco", expresó y agregó: "Por supuesto que hay que esperar lo que diga la Justicia. Nosotros somos muy respetuosos de la Justicia".

Por qué Milei mantiene su respaldo a Adorni

Según Fantino, existen tres razones que explican la decisión del Presidente de sostener a Adorni. "Primero porque cree en él; segundo porque es un tipo fiel y es su amigo; y tercero porque entiende, porque tiene un sexto sentido, que para el hombre de a pie esto es menos importante o menos trágico de lo que algunos creen", sostuvo.