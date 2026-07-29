La amenaza de incendios avanza hacia el este y pone en riesgo a Italia y Grecia, según la UE

Un bombero trabaja para extinguir un incendio en Le Temple, departamento de Gironda, en medio de la sequía provocada por una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia

Grecia, Italia y Europa central afrontarán un mayor riesgo de incendios en las próximas semanas, con ‌la amenaza de nuevos ‌desastres mientras los focos siguen activos en España y Francia, dijo el miércoles la jefa del centro de respuesta a emergencias de la Unión Europea.

Maria Zuber, jefa del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE, afirmó que la actual ola de calor ​hacía prever que los ⁠próximos días serían "muy difíciles" en Francia, pero añadió ‌que otros países también debían prepararse ante la ⁠posibilidad de desastres inminentes.

"El próximo riesgo ⁠ya se está desplazando hacia Grecia y también hacia Europa central", dijo Zuber a periodistas el miércoles.

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"Hasta ahora, Grecia ⁠se había librado y ahora vemos que llegará a ​Grecia. Italia afrontará riesgos a comienzos ‌de agosto y tendremos que ‌ver qué ocurre con la península ibérica, porque, si ⁠también se produce allí, tendremos a toda Europa en llamas", señaló.

El pronóstico refleja condiciones meteorológicas que favorecen el inicio de los incendios y su rápida propagación, como las ​altas temperaturas, ‌el aire seco, el viento y la falta de lluvias.

El cambio climático está intensificando las condiciones cálidas y secas que permiten que los incendios se propaguen con mayor rapidez y ardan durante más ⁠tiempo.

Europa sufrió el año pasado la peor temporada de incendios desde que hay registros, con más de un millón de hectáreas calcinadas. Zuber dijo que la situación de los incendios en Europa en lo que va de año era similar.

"Existe la posibilidad de que este sea otro año récord", afirmó.

El ‌centro de la UE coordina el despliegue de aeronaves y bomberos en los países que solicitan ayuda de emergencia, utilizando recursos aportados conjuntamente por los países europeos y otros alquilados por la UE. Ha enviado siete aviones y cuatro helicópteros ‌a Francia, así como seis aviones y tres equipos terrestres de extinción de incendios a España.

No todos los aviones de la ‌flota de ⁠la UE estaban operativos en misiones en ese momento, y algunos estaban desplegados de forma ​preventiva en Europa oriental y central ante el aumento del riesgo en esas regiones, dijo Zuber.

Con información de Reuters