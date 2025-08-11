Un famoso cantante de cumbia dejó la música para hacer su marca de papel higiénico: "Es un sueño"

Inesperado: dejó los escenarios para crear su marca de papel higiénico.

Uno de los cantantes de cumbia más conocidos de la República Argentina se bajó de los escenarios para arrancar su nuevo emprendimiento. El mismo no tiene nada que ver con la música, ya que se trata de una marca de papeles higiénicos. Fue el propio artista quien lo compartió en sus redes sociales y aseguró: "Es una idea que tengo hace mucho tiempo".

El cantante, en efecto, es Brian Lanzelotta, exparticipante de Gran Hermano y líder del grupo musical Olinda. "Es una idea que tengo hace mucho tiempo y que hoy puedo llevarla a la realidad. Estoy muy contento y motivado por este nuevo proyecto porque es un desafío que no tiene nada que ver con la música. Siempre fui un busca, un soñador, un remador tratando de hacer cualquier cosa para salir adelante", expresó el protagonista.

Por otro lado, Brian Lanzelotta aseguró que hacer papel higiénico es uno de sus "sueños". "Siempre tratar de realizar mis sueños. Este es uno más, el sueño de hacer algo y que ese algo funcione. Se que no va a ser fácil, a mí nunca nada se me hizo fácil pero ya tengo experiencia en las cosas difíciles, así que espero que me tiren la mejor energía en este nuevo camino", manifestó el cantante.

Los agradecimientos de Brian Lanzelotta para su pareja

"Si tenés buenas vibras las cosas salen mejor y sé que no estoy solo, tengo a mi compañera de vida y socia, Marianita Cesar. Te amo, vamos por otra aventura más juntos. Esto recién empieza. Hace dos o tres meses tenía en mi cabeza esto, cómo iba a ser el logo, la marca, este bolsón de papel higiénico, y hoy es una realidad", cerró Brian Lanzelotta.