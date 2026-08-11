Cuáles son las líneas de colectivo que aumentaron en agosto 2026 por decisión del gobierno de Milei

A partir de agosto se quitó el beneficio de la Red SUBE y no solo aumentó el transporte para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires sino que ahora dejarán de percibir el descuento por combinar diferentes medios de transporte.

La decisión de dejar de aplicar el descuento tarifario entre combinaciones responde a la decisión del gobierno de Javier Milei en la que se "dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones", según sostuvieron desde el Gobierno de la Ciudad.

Cuáles son las líneas de colectivo que aumentaron en agosto 2026

La eliminación del beneficio representa un nuevo incremento del gasto mensual en transporte para millones de usuarios del AMBA, especialmente los de Provincia. Ahora dejan de tener el descuento de la Red SUBE los siguientes colectivos: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 197, 205, 502 y 621.

Las líneas de colectivo nacionales ya no tendrán el descuento de la Red SUBE

Colectivos del AMBA: de cuánto es la tarifa plena

El cambio en la Red SUBE coincidió con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del Subte, que elevó el valor del boleto de $1.621 a $1.684 y el del Premetro a $589,40. Ahora, los pasajeros de los colectivos en muchos casos deberán pagar la tarifa plena:

Tarifas para colectivos de la provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $1.111,19 con SUBE registrada | $2.222,38 con SUBE sin registrar.

$1.111,19 con SUBE registrada | $2.222,38 con SUBE sin registrar. 3 a 6 km: $1.250,08 con SUBE registrada | $2.500,16 con SUBE sin registrar.

$1.250,08 con SUBE registrada | $2.500,16 con SUBE sin registrar. 6 a 12 km: $1.388,98 con SUBE registrada | $2.777,96 con SUBE sin registrar.

$1.388,98 con SUBE registrada | $2.777,96 con SUBE sin registrar. 12 a 27 km: $1.666,78 con SUBE registrada | $3.333,56 con SUBE sin registrar.

$1.666,78 con SUBE registrada | $3.333,56 con SUBE sin registrar. Más de 27 km: $1.959,58 con SUBE registrada | $3.919,16 con SUBE sin registrar.

Tarifas para colectivos nacionales

0 a 3 km: $742,81 con SUBE registrada | $1.485,62 con SUBE sin registrar.

$742,81 con SUBE registrada | $1.485,62 con SUBE sin registrar. 3 a 6 km: $861,66 con SUBE registrada | $1.723,32 con SUBE sin registrar.

$861,66 con SUBE registrada | $1.723,32 con SUBE sin registrar. 6 a 12 km: $1.002,80 con SUBE registrada | $2.005,60 con SUBE sin registrar.

$1.002,80 con SUBE registrada | $2.005,60 con SUBE sin registrar. 12 a 27 km: $1.151,36 con SUBE registrada | $2.302,72 con SUBE sin registrar.

$1.151,36 con SUBE registrada | $2.302,72 con SUBE sin registrar. Más de 27 km: $1.337,06 con SUBE registrada | $2.674,12 con SUBE sin registrar.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Las líneas porteñas, entre las que se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 todavía mantienen el descuento de la Red SUBE: