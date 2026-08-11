Revolución en los pagos móviles: la nueva opción de Google Wallet para que los menores paguen desde el celular

Darle plata a un hijo adolescente para el día a día suele significar efectivo suelto o una tarjeta prepaga de emergencia. Google apuesta a reemplazar ese esquema con algo integrado directamente en el celular, sin necesidad de que el menor tenga siquiera una cuenta bancaria propia.

Google comenzó a implementar en Estados Unidos una nueva función dentro de Google Wallet que permite a los padres enviar dinero directamente a sus hijos menores de 18 años, para que puedan pagar con el celular en cualquier comercio que acepte Google Pay.

Cómo funciona la transferencia de dinero

Todo el sistema se apoya en Family Link, la herramienta de control parental de Google. Desde ahí, los padres pueden transferir dinero desde su propia cuenta hacia la de su hijo en cualquier momento, y la compañía adelantó que próximamente también va a permitir programar transferencias automáticas periódicas, pensadas para asignaciones semanales o mensuales. El menor puede usar ese saldo para pagar con su teléfono Android o con un reloj con Wear OS y tecnología NFC, sin que haya de por medio una cuenta bancaria tradicional.

El control que tienen los padres

La función viene con varias herramientas de supervisión pensadas para la tranquilidad de los adultos: se pueden establecer límites de gasto diarios, acceder al historial completo de transacciones en tiempo real (incluyendo dónde y cuánto se gastó) y bloquear o desbloquear el saldo al instante, algo útil si el celular del chico se pierde o se lo roban. También existe un "tiempo de espera de gasto" para pausar los pagos en determinados momentos, como el horario escolar. Además, Google definió categorías de comercios bloqueadas para menores, entre ellas alcohol, tabaco, apuestas, servicios de citas y armas de fuego, y solo los padres pueden enviar dinero, sin que otros familiares o amigos tengan esa posibilidad.

Por ahora, solo en los Estados Unidos

La función está disponible únicamente para usuarios de los Estados Unidos, y Google todavía no confirmó si planea llevarla a otros países ni en qué plazos podría hacerlo. El enfoque se asemeja al de Apple Cash, que ya ofrece un esquema similar de cuentas supervisadas para menores dentro del ecosistema de Apple.