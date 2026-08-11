Ácido azelaico: qué es y por qué se convirtió en el nuevo favorito del skincare. Foto: Magnific

Un activo multifunción revoluciona el universo del skincare. Se trata del ácido azelaico, un compuesto de origen natural (dicarboxílico) con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Su capacidad para trabajar en múltiples necesidades al mismo tiempo lo convirtió en uno de los activos más completos del mercado actual y en tendencia entre quienes cuidan su piel.

Su éxito está en que, a diferencia de exfoliantes más agresivos o ingredientes que requieren periodos extensos de adaptación, el ácido azelaico es versatil y resulta tolerable en pieles sensibles, reactivas o con tendencia al acné. En este sentido, Carolina Romanello, cosmiatra y profesional especializada en el cuidado de la piel, explica: "Una de las grandes ventajas del ácido azelaico es su versatilidad: puede ser un excelente aliado en pieles con tendencia al acné, manchas postinflamatorias o rojeces, incluso cuando la piel no tolera bien otros activos. Pero que sea un activo de buena tolerancia no significa que todas las pieles deban incorporarlo de la misma manera. La frecuencia de uso y el resto de la rutina deben adaptarse a las necesidades y al estado de cada piel".

Cuáles son los principales beneficios del ácido azelaico

El ácido azelaico ayuda a controlar imperfecciones. Ayuda a reducir la proliferación de microorganismos asociados al acné y contribuye a mejorar las lesiones inflamatorias. Al mismo tiempo, tiene es un gran despigmentante, ya que minimiza la visibilidad de manchas oscuras, hiperpigmentación y las marcas residuales (rojas o marrones) que deja el acné.

El ácido azelaico es tendencia en el mundo del skincare. Foto: Magnific

Por otro lado, este activo ayuda a aliviar rojeces, al calmar la inflamación. De esta manera, es uno de los ingredientes más recomendados por especialistas en cuidado de la piel para acompañar pieles con tendencia a la rosácea o irritación. Finalmente, contribuye a mejorar la textura y luminosidad de la piel, favoreciendo una apariencia más uniforme y suave.

Para incorporarlo a la rutina, es imprescindible previamente realizar una consulta con un profesional de la piel. Un diagnóstico personalizado permitirá evaluar el estado de la barrera cutánea, definir si es el tratamiento adecuado para las necesidades de esa piel en particular y diseñar un esquema de uso a medida.

Una vez indicado por el especialista, el ácido azelaico suele incorporarse en la rutina nocturna, comenzando de manera progresiva según la tolerancia de cada piel, sobre la superficie limpia y seca, previo a las cremas hidratantes. Para evitar la sobreexfoliación o sensibilización, se recomienda no combinarlo en la misma sesión con otros ácidos fuertes o retinoides, y utilizar indispensablemente protector solar de amplio espectro al día siguiente. Desde Las Margaritas recomiendan la línea Just Ácido Azelaico 10% de Revox B77.