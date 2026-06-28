Irán no pasa a dieciseisavos tras el frenético final del Austria-Argelia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán

Las esperanzas de Irán de alcanzar por primera vez la fase eliminatoria del Mundial se esfumaron de forma agónica el sábado, ‌después de que el empate ‌in extremis de Austria ante Argelia dejara al equipo fuera de los ocho mejores terceros clasificados del torneo.

El equipo de Amir Ghalenoei cerró su participación en el Grupo G el viernes con un empate a 1-1 contra Egipto, lo que le dejó a la espera de saber si tres puntos serían suficientes para hacerse con una plaza en los dieciseisavos de final.

Irán ​ya había sufrido un ⁠revés importante cuando se anuló un gol de la victoria en ‌el tiempo de descuento contra Egipto por fuera de juego.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Eso ⁠les obligaba a depender de que otros ⁠resultados de la fase de grupos les fueran favorables, y durante unos minutos el sábado pareció que Irán iba a clasificarse por la mínima cuando Argelia ⁠marcó en el tiempo de descuento para ponerse 3-2 por delante ​de Austria.

Sin embargo, los austriacos empataron prácticamente con ‌el último balón del partido, salvando un ‌empate a 3-3 que clasificó a ambos equipos y privó a ⁠Irán de un puesto en las eliminatorias en su séptima participación en el Mundial.

Irán se despide del torneo invicto tras empatar con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en una campaña complicada debido a problemas extradeportivos.

La incertidumbre sobre ​los visados ‌y el conflicto de Irán con Estados Unidos obligaron al equipo a desplazarse desde su base del torneo en México, uno de los países coanfitriones, para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses les exigieron entrar en ⁠el país en las 24 horas previas a cada partido y salir el mismo día, aunque las restricciones se suavizaron ligeramente para su último partido en Seattle, donde se les permitió llegar dos días antes del encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado en marzo que Irán era bienvenido a participar en el Mundial, pero que no creía que fuera apropiado que estuvieran en Estados ‌Unidos "por su propia vida y seguridad".

Tras el empate con Egipto, el capitán Mehdi Taremi calificó la situación de "desastre" logístico y cuestionó si su equipo era realmente bienvenido en el torneo.

"¿Quién quiere ayudarnos?", preguntó Taremi a los periodistas. "Si quieren que nos vayamos, vale, nos iremos. Pero no es justo".

Miembros clave de la delegación ‌no habían podido viajar con la selección en Estados Unidos, y el seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, afirmó que su equipo estaba siendo "oprimido".

En última instancia, la trayectoria deportiva ‌de Irán se ⁠decidió por detalles.

Si Taremi hubiera marcado un penalti en la primera parte contra Egipto, o si su remate de cabeza ​hubiera entrado en la portería en lugar de golpear el travesaño más tarde, Irán podría haber tenido la oportunidad de disputar un partido de eliminatoria por primera vez.

(Redacción: Hatem Maher; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)