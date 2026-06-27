Otro barco es atacado en estrecho de Ormuz, Irán y EEUU intercambian ataques

FOTO DE ARCHIVO: Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam

Un ​petrolero informó que fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz el sábado, informó la agencia británica de seguridad marítima, después de que Estados Unidos e Irán lanzaron sendos ataques en la peor escalada desde que firmaron su acuerdo de paz provisional.

Las partes en conflicto se ‌acusaron mutuamente de violar el acuerdo al que llegaron hace dos ‌semanas para poner fin a la guerra, que ya duraba cuatro meses. Washington dijo que había atacado objetivos iraníes durante la noche, mientras que Irán declaró que había atacado el sábado objetivos vinculados a las fuerzas estadounidenses como respuesta.

El ataque del sábado contra un petrolero en el estrecho se produjo tras el ataque a un buque de carga el jueves que desencadenó la escalada. Irán ha realizado un nuevo intento de afirmar su control sobre la ruta de transporte de energía más importante del mundo, que ha comenzado a reabrirse en las últimas dos semanas tras meses de interrupciones.

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La agencia británica de seguridad marítima UKMTO dijo que el petrolero atacado el sábado había sufrido daños en el puente de mando, aunque se confirmó que toda la tripulación se encontraba a salvo. El Centro Conjunto de ​Información Marítima, gestionado por una coalición de armadas ⁠que protegen el tráfico marítimo, dijo que había elevado su nivel de alerta de seguridad a raíz de los recientes incidentes.

Irán no se ha pronunciado ‌directamente sobre las noticias relativas a ataques concretos contra buques. Sin embargo, la televisión estatal iraní informó que la Guardia Revolucionaria había ⁠realizado "disparos de advertencia" contra buques no especificados que intentaban atravesar canales no autorizados por Irán, ⁠y que esto estaba llevando ahora a otros buques a solicitar permisos iraníes antes de intentar cruzar el estrecho.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había afirmado que había lanzado ataques "defensivos" contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos, mientras que Baréin, que alberga el cuartel general regional de la Armada de Estados Unidos, ⁠informó de un ataque con drones iraníes. El Ejército estadounidense no respondió de inmediato a estas informaciones.

IRÁN AFIRMA SU CONTROL SOBRE UN ESTRECHO ​ESTRATÉGICO

Irán ha acusado a Estados Unidos de incumplir el acuerdo provisional, en particular al no mantener el alto el ‌fuego prometido en el Líbano, país que Israel —aliado de Estados Unidos— invadió en ‌marzo para perseguir al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán.

Israel y el Líbano han acordado en repetidas ocasiones acuerdos de alto el fuego negociados ⁠por Estados Unidos, el último de los cuales se anunció el viernes. Sin embargo, hasta ahora estos acuerdos han tenido un impacto general limitado, ya que Israel insiste en que no se retirará de una franja de territorio que ha ocupado y Hezbolá rechaza repetidamente los llamamientos a entregar las armas mientras las tropas israelíes permanezcan en la zona.

La televisión estatal libanesa informó de un ataque con drones israelíes el sábado en la zona de Nabatiyeh, en el sur, que ha sido ​objeto de ataques israelíes a ‌lo largo de todo el conflicto.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, dijo que Estados Unidos había violado el memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra al apoyar a lo que él denominó "fuerzas subsidiarias" en la región y al generar tensiones en el estrecho de Ormuz.

A lo largo de la guerra, Irán ha respondido a los ataques estadounidenses golpeando a los Estados vecinos del Golfo que albergan grandes bases militares estadounidenses.

La televisión estatal iraní afirmó que la Guardia Revolucionaria había dado "una respuesta decisiva" después de que las fuerzas estadounidenses atacaron ⁠una torre de comunicaciones en la ciudad portuaria de Sirik. La agencia de noticias iraní Mehr señaló que el puerto iraní funcionaba con normalidad y que no se habían registrado daños en las instalaciones ni en los equipos.

Baréin afirmó que los últimos ataques de Irán violaban el memorándum de entendimiento.

Cientos de buques, incluidos petroleros cargados de petróleo, han quedado bloqueados en el interior del Golfo desde que estalló la guerra. A medida que han ido saliendo por el estrecho durante las últimas dos semanas, los precios del petróleo se han desplomado hasta niveles cercanos a los de antes de la guerra debido al consiguiente aumento de la oferta.

Sin embargo, para resolver por completo la crisis energética mundial sería necesario mantener el tráfico en ambos sentidos a través del estrecho a los niveles previos a la guerra, lo que probablemente solo será posible si los transportistas ‌llegan a considerarlo seguro.

Washington ha estado promoviendo una ruta sur a lo largo de la costa de Omán, mientras que Teherán, cuyo objetivo final es cobrar tasas por el uso del estrecho, quiere que los buques utilicen una ruta norte que atraviese sus aguas y esté bajo su control.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, dijo el sábado que cualquier incumplimiento de las instrucciones de navegación de Irán sería respondido con firmeza.

"LA VIOLENCIA SERÁ CONTESTADA CON VIOLENCIA", DICE VANCE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, principal negociador del presidente Donald Trump en el conflicto, dijo que los estadounidenses habían respetado el acuerdo de alto el fuego y que ‌Irán era el responsable de cualquier reanudación del conflicto que pudiera derivarse de sus acciones.

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamar por teléfono. Pero la violencia se responderá con violencia", dijo Vance en X.

Como ha venido ocurriendo habitualmente a lo ‌largo de la guerra, la escalada ⁠se produjo durante el fin de semana, mientras los mercados estaban cerrados, lo que dio a las partes dos días para adoptar posturas duras e intercambiar disparos sin provocar un repunte inmediato de los precios del petróleo.

En ocasiones anteriores, incluidos los dos últimos fines ​de semana, a las duras declaraciones del viernes y el sábado les siguieron posturas más conciliadoras por parte de ambas partes, a tiempo para la reapertura de los mercados el lunes.

Antes del nuevo estallido de violencia, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 3% el viernes, encaminándose hacia una fuerte caída semanal.

Con información de Reuters