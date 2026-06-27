Mientras empeoran las rutas nacionales, denuncian que Vialidad Nacional desvía asfalto a un municipio libertario de Formosa

Un informe periodístico denunció que la Dirección Nacional de Vialidad estaría trasladando asfalto a la ciudad de Las Lomitas en la provincia de Formosa. Esto expondría al actual diputado nacional de La Libertad Avanza Atilio Basualdo junto al intendente e hijo del legislador, Pablo Basualdo.

La investigación de radio FM La Victoria de Las Lomitas denunció el traslado constante de bateas cargadas con rezago de asfalto desde en la que el material estaría siendo utilizado en obras vinculadas a dirigentes locales. La situación generó interrogantes en medio del deterioro de las rutas nacionales de la región.

Según el informe el movimiento de camiones con rezago de asfalto se habría vuelto frecuente en la zona, con destino final en obras asociadas al intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, y al diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo.

Este uso del material despertó cuestionamientos en la comunidad local, especialmente por el contraste con el estado de abandono que presentan distintas rutas nacionales utilizadas diariamente por transportistas y vecinos.

Cuestionamientos por el estado de las rutas

El eje de la controversia, según el medio local, se centra en la asignación del rezago de asfalto en un contexto donde persisten reclamos por la falta de mantenimiento vial. Usuarios de rutas nacionales vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre baches, deterioro estructural y ausencia de obras de reparación.

En ese marco, el supuesto traslado de material desde dependencias de Vialidad Nacional genera interrogantes sobre los criterios de distribución de recursos y su destino final. El informe periodístico también señala que el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, habría solicitado formalmente a Vialidad Nacional la entrega de este mismo tipo de material para su municipio, aunque, según la versión difundida, no habría obtenido una respuesta favorable hasta el momento.

Mientras tanto, según FM La Victoria, continúan observándose envíos de bateas con rezago de asfalto hacia Las Lomitas, lo que alimenta la discusión pública sobre el uso de insumos viales en la provincia.

Un debate abierto en la provincia

Hasta el momento, no se conocieron respuestas oficiales por parte de Vialidad Nacional respecto de las denuncias difundidas por el medio local. La situación, sin embargo, reabre el debate sobre la administración de materiales viales y la prioridad de obras en una provincia donde el estado de las rutas nacionales es uno de los principales reclamos sociales.

En ese contexto, el interrogante planteado por FM La Victoria resume la controversia: si resulta adecuado destinar rezago de asfalto a intervenciones locales mientras persisten tramos críticos en la red vial nacional.