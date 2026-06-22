Insólito: el libertario Atilio Basualdo fue denunciado por una presunta estafa de 40 mil dólares en una operación rural

El diputado de La Libertad Avanza y exintendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, volvió a quedar envuelto en una polémica luego de que la empresaria rosarina Paula Inés Paganti revelara en una entrevista con Radio Formosa que le entregó 40 mil dólares para la compra de un campo en el oeste provincial y que años después terminó involucrada en una causa judicial que investiga presuntas estafas y otras irregularidades.

Las declaraciones de la empresaria se producen en el marco de la investigación que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa, donde Basualdo se encuentra imputado por presunta estafa en tres hechos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta.

Durante la entrevista, Paganti relató que conoció a Basualdo mientras desarrollaba un emprendimiento ganadero en Las Lomitas y que fue el entonces intendente quien le propuso participar de la compra de un campo ubicado a unos 150 kilómetros de su establecimiento.

Según explicó, inicialmente no tenía interés en la operación debido a la distancia del predio respecto de su actividad productiva. Sin embargo, aseguró que Basualdo insistió en reiteradas oportunidades hasta convencerla de participar de la inversión.

La empresaria sostuvo que entregó 40 mil dólares para concretar la compra y que el exjefe comunal se ocupó de las negociaciones, del contacto con los supuestos vendedores y de los trámites vinculados a la operación. Además, afirmó que nunca conoció a los propietarios ni recorrió personalmente las tierras.

"Yo confiaba en él porque era el intendente. Él manejó toda la operación y nosotros actuamos de buena fe", aseguró Paganti durante la entrevista radial. Asimismo, sostuvo que siempre creyó que la operación se desarrollaba dentro de la legalidad y que la documentación estaba en regla.

La causa judicial investiga si los terrenos comercializados eran tierras fiscales y si sus ocupantes fueron inducidos a vender mediante engaños o falsas representaciones. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, algunas maniobras se habrían realizado invocando supuestos intereses del Estado provincial.

"A mí me dijeron que los títulos estaban bien, que todo estaba en condiciones y que era una operación totalmente legal. Nunca sospeché que podía haber algún problema", expresó la empresaria.

Paganti también describió las consecuencias personales que le generó quedar involucrada en la investigación. "La policía me buscó de norte a sur del país. Nunca tuve un problema con la Justicia y verme involucrada en una causa así fue una situación muy difícil", manifestó.

Por último, señaló que perdió contacto con Basualdo tiempo después de concretarse la operación y que hasta el momento no logró recuperar el dinero invertido, mientras la causa continúa avanzando en la Justicia provincial.

Quién es Atilio Basualdo y qué recorrido tiene en Formosa

Atilio Basualdo inició su carrera política dentro del Partido Justicialista y posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza, espacio desde el cual actualmente encabeza la lista de candidatos a convencionales constituyentes en Formosa. Su llegada al espacio libertario contó con el respaldo de la diputada provincial Gabriela Neme y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En los últimos años, el exintendente de Las Lomitas se vio envuelto en distintas controversias. Una de ellas estuvo relacionada con un presunto pedido de traslado de un efectivo de Gendarmería Nacional que había encabezado un operativo contra el contrabando en la localidad. Además, enfrenta cuestionamientos vinculados a la estación de servicio BM Combustibles, de su propiedad, ubicada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86 y sobre la cual existe una causa impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad.

Actualmente, Basualdo también se encuentra involucrado en distintas investigaciones judiciales. Entre ellas, una causa por presunta estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, y otra vinculada a presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en el marco de un episodio ocurrido durante un operativo policial en Las Lomitas.