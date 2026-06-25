A pesar del blanqueo, los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero

Los argentinos mantienen una enorme masa de ahorro en dólares y otras divisas fuera del circuito financiero formal. De acuerdo con las últimas estimaciones oficiales, el monto supera los U$S 279.000 millones, una cifra que equivale a varias veces las reservas internacionales del Banco Central y refleja una práctica arraigada desde hace décadas.

Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.

Un ahorro que permanece fuera de los bancos

El volumen de activos conservados fuera del sistema financiero argentino se mantuvo relativamente estable en los últimos años, aunque mostró fluctuaciones asociadas a cambios económicos y políticos. Según las cifras más recientes, el stock de fondos en manos de residentes argentinos fuera del circuito local superó los U$S 279.476 millones al cierre de 2025.

La magnitud de esa cifra permite dimensionar el peso que tiene el ahorro privado dolarizado en la economía argentina. El monto representa más de seis veces las reservas brutas que poseía el Banco Central en ese período.

El objetivo del Gobierno no dio sus frutos

El gobierno de Javier Milei puso en marcha distintas iniciativas para incentivar que esos recursos regresen al sistema formal. Entre ellas se encuentran el blanqueo de capitales lanzado en 2024 y posteriores medidas destinadas a facilitar la utilización de dólares ahorrados por particulares.

Sin embargo, el volumen de fondos que continúa fuera del sistema sigue siendo considerablemente superior al dinero que ingresó mediante los mecanismos de regularización impulsados por el Gobierno.

La balanza de pagos registró un déficit en el primer trimestre

En el primer trimestre de 2026, la balanza de pagos registró un déficit de cuenta corriente de U$S 1.651 millones, informó el Indec. La salida de dólares por turismo, transporte y pago de rentas al exterior superó el ingreso generado por las exportaciones.

El resultado apareció pese a que el país acumuló un saldo positivo de U$S 6.339 millones en el intercambio de bienes. El principal desequilibrio apareció en la cuenta de servicios, que registró un déficit de U$S 4.676 millones. Dentro de ese rubro, los gastos vinculados a viajes explicaron la mayor parte del rojo. Los egresos alcanzaron U$S 4.825 millones durante el trimestre.

El dato refleja el impacto de un tipo de cambio apreciado sobre las decisiones de consumo y turismo de los argentinos. Con mayores incentivos para viajar al exterior y menor atractivo para el turismo receptivo, la balanza turística volvió a presionar sobre la disponibilidad de divisas.