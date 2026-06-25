Apple sube precios de los MacBook y iPad ante el fuerte aumento de los costos de la memoria

Imagen de archivo de la presentación del nuevo portátil MacBook en la conferencia anual de desarrolladores de Apple celebrada en la sede de la compañía en Cupertino, California, EEUU.

Por Stephen Nellis y ​Aditya Soni

SAN FRANCISCO, EEUU. 25 jun (Reuters) - Apple subió el jueves los precios del iPad y el MacBook, alegando que ya no podía ‌proteger a los clientes ‌del aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y almacenamiento, impulsado por la expansión de los centros de datos del sector de la inteligencia artificial.

La medida no afecta a la principal fuente de ingresos de Apple, el iPhone. Sin embargo, elevará el precio de salida del Neo —su portátil más económico, destinado a ganar cuota de mercado ​frente a los portátiles ⁠asequibles con Windows y Chromebook— de 599 a 699 dólares, meses ‌después de su lanzamiento.

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El alza demuestra que ni siquiera ⁠la empresa de electrónica de consumo más ⁠valiosa del mundo, con unas relaciones en la cadena de suministro que son la envidia del sector, no es inmune a la subida de los precios ⁠de la memoria, que ha empañado las perspectivas de ventas ​de móviles y computadores personales.

Fabricantes de memoria como ‌Micron han dado prioridad en los últimos ‌meses a los pedidos de fabricantes de chips de IA como ⁠Nvidia , lo que les ha ayudado a obtener beneficios récord, pero ha dejado escaso suministro para los fabricantes de electrónica, que se han visto obligados a elevar los precios.

"Nunca habíamos visto que el precio de ​un componente ‌subiera tanto y tan rápido", dijo Apple en un comunicado. "Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas alzas, pero hemos llegado a un punto en el que tenemos que empezar a subir los precios de varios productos, incluidos el iPad ⁠y el Mac".

Apple aumentó el precio del MacBook Air con 512 gigabytes de almacenamiento de 1.099 a 1.299 dólares, mientras que el del MacBook Pro con 1 terabyte pasó de 1.699 a 1.999 dólares, según los precios actualizados en su página web. El iPad Air con 128 gigabytes creció de 599 a 749 dólares, entre otros cambios.

Apple también elevó los precios de ambas ‌versiones de su altavoz inteligente HomePod y de su decodificador Apple TV. Las acciones de la empresa restaban un 2,8% en las primeras operaciones bursátiles.

Apple afirmó en abril que las existencias actuales le habían ayudado a mantener sus márgenes brutos por encima de las expectativas de Wall Street, pero que ‌el aumento de los costos de la memoria empezaría a hacerse notar a finales de este mes, y se esperaba que la rentabilidad descendiera ligeramente.

"Prevemos un aumento ‌significativo de los ⁠costos de la memoria", dijo el presidente ejecutivo, Tim Cook, en una conferencia telefónica con analistas a finales de abril.

"Aunque ​no damos detalles más allá de junio, puedo decirles que, tras el trimestre de junio, creemos que los costos de la memoria tendrán un impacto cada vez mayor en nuestro negocio", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)