Qué pasa si Países Bajos gana, pierde o empata vs. Túnez en el Mundial 2026

Qué pasa si Países Bajos gana, pierde o empata vs. Túnez en el Mundial

La Selección de Países Bajos enfrenta a Túnez en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de concretar su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo F. El combinado neerlandés que comanda Ronald Koeman sabe que necesita un triunfo para quedar en la cima de su zona este jueves 25 de junio a las 20 horas de Argentina, lugar que ocupa pero no tiene asegurado.

Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde contra Túnez en el Mundial 2026

Actualmente, el conjunto europeo acumula 4 puntos, producto de un empate 2 a 2 contra Japón y la goleada a Suecia por 5 a 1. A su vez, comparte la punta de la zona con el conjunto nipón con cuatro unidades y los tunecinos ya están eliminados. Por este motivo, ya no tienen posibilidades de quedar entre los mejores terceros más allá de si gana o no su compromiso contra los neerlandeses.

Si Países Bajos pierde:

Japón lo puede superar si empata con Suecia o le gana.

Puede quedar tercero si Suecia vence a Japón y lo hace por una diferencia menor a la que sufra el seleccionado neerlandés ante Túnez. Esto se debe a que tienen la misma diferencia de gol que los nipones y en el duelo mano a mano empataron 2 a 2.

Si Países Bajos gana:

Clasificará a 16avos de final, aunque dependerá de que Japón no le gane a Suecia por una diferencia mayor para quedar primero del Grupo F.

Si Países Bajos empata:

Clasificará a 16avos de final independientemente de lo que suceda en Japón vs. Suecia. Puede quedar segundo si uno de los dos triunfa.

Países Bajos va por una victoria contra Túnez en el Mundial 2026

Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el equipo neerlandés y el combinado tunecino tendrá lugar este jueves 25 de junio desde las 20 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo de la mexicana Katia García y la transmisión será a través de los canales TV Pública y DSports, además de la plataforma Paramount+.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Japón y Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, duelo que saldrá por la pantalla de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el que el salvadoreño Iván Barton impartirá justicia.

Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026: quién gana el partido, según la IA

Para el partido entre Países Bajos y Túnez por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, los modelos de Inteligencia Artificial y los algoritmos predictivos deportivos dan como claro y contundente ganador a Países Bajos.

Las probabilidades de victoria estimadas se distribuyen de la siguiente manera, según Gemini:

Victoria de Países Bajos: 70% a 75%

Empate: 15% a 22%

Victoria de Túnez: 5% a 8%

¿Por qué la IA da este pronóstico tan marcado?

Los principales factores que procesan los modelos predictivos para inclinar la balanza son:

Realidades opuestas en el Mundial: El equipo de Ronald Koeman llega con un excelente ritmo ofensivo tras empatar 2-2 con Japón y golear 5-1 a Suecia. Por el contrario, Túnez ya se encuentra matemáticamente eliminada tras recibir abultadas goleadas (5-1 ante Suecia y 4-0 contra Japón), lo que golpeó severamente su apartado anímico y defensivo.

Poderío e individualidades: Jugadores como Cody Gakpo y Brian Brobbey vienen en racha goleadora. La IA detecta una enorme brecha de jerarquía individual frente a la plantilla de Túnez (ahora dirigida por Hervé Renard).