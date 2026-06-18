Una leyenda de Países Bajos derrapó con un insólito comentario en el Mundial 2026: "Se parecen"

Racismo en el Mundial: el lamentable comentario de una leyenda de Países Bajos

En pleno Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 tuvo lugar un acto racista que generó escándalo en pleno torneo. Una leyenda de Países Bajos opinó en pleno partido ante Japón por la primera fecha del Grupo F y lo hizo de manera despectiva sobre los jugadores nipones en el marco del empate 2 a 2. Sus dichos no pasaron para nada inadvertidos y el mismo responsable se vio obligado a pedir disculpas públicas.

Se trata de Rafael van der Vaart, quien representó a su seleccionado en tres Copas del Mundo y en una transmisión para el medio local NOS derrapó con sus palabras. El exhombre del Real Madrid, de 43 años, ahora se desempeña como comentarista y también destrozó a un futbolista de su país por su nivel en el encuentro. En las redes sociales lo repudiaron y no tardó en expresarse acerca de este error que lo dejó en el ojo de la tormenta.

El comentario racista de Van der Vaart que encendió la polémica en el Mundial 2026

"Micky van der Veen perdió por cumpleto de vista a su rival, está totalmente desmarcado y no se ve por ningún lado. Ellos se parecen todos", esbozó el exvolante ofensivo del Ajax. Dicho comentario tuvo repercusión horas más tarde y no tardó en disculparse. Por medio de un texto, el exjugador sostuvo que intentó "bromear" sin la intención de discriminar al plantel ni a la comunidad japonesa. A su vez, insistió en que "las frases pueden interpretarse de distintas maneras" y en que no hubo mala intención. "Entiendo que algunas personas encontraron mis palabras hirientes. Lamento sinceramente lo ocurrido. Si ofendí a alguien ofrezco disculpas", escribió en el comunicado compartido por su equipo de trabajo.

Rafael van der Vaart lanzó un polémico comentario racista en pleno Mundial 2026

El palazo de van der Vaart a van Dijk en Países Bajos

El exjugador del Real Madrid también analizó el rendimiento de una de las principales figuras del seleccionado que dirige Ronald Koeman. Además de dejar en claro que su actuación lo sorprendió en el encuentro ante Japón, pero profundizó sobre las acciones de giro. "Parecía un Boeing 747 girando", lanzó la leyenda neerlandesa sobre el acutal capitán aclarando que "no estuvo lo suficientemente rápido cuando el partido exigía movilidad y reacción". El que tampoco estuvo exento de las críticas fue el DT, a quien el exvolante le cuestionó la estrategia aludiendo que "le faltó ambición" para ganarle al conjunto nipón. Ahora tendrán que afrontar los cruces contra Suecia y Túnez, respectivamente, para buscar su clasificación a 16avos de final.

Los números de van der Vaar con la Selección de Países Bajos

Partidos jugados : 109.

: 109. Goles : 25.

: 25. Asistencias : 29.

: 29. Títulos: no ganó.

El fixture de Países Bajos en el Mundial 2026: cómo ver los partidos