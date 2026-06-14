La canción del fútbol argentino que resonó con los hinchas de Japón en el Mundial 2026.

El impacto cultural del fútbol argentino llegó hasta las tribunas de los estadios en el Mundial 2026 con una canción que se escuchó durante la jornada de domingo. En el duelo entre Países Bajos y Japón por la primera fecha del Grupo F, los fanáticos nipones corearon en numerosas ocasiones un cántico con la melodía de "Pop Goes The World" de la banda Men Without Hats, un ritmo muy reconocido y popularizado por diferentes equipos en nuestro país.

La canción ambientó la concentración de hinchas japoneses en las afueras del AT&T Stadium de Arlington (Texas, Estados Unidos), recinto donde se está disputando el duelo frente a la 'Oranje'. Luego, ya comenzado el encuentro, se repitió durante varios pasajes de la primera mitad, que hasta el momento finalizó sin goles entre ambos seleccionados.

La canción captó la atención de los hinchas argentinos, quienes rápidamente la reconocieron; la melodía se escucha en numerosos estadios del fútbol local y fue particularmente popularizada por River Plate y Boca Juniors, los dos clubes con más renombre a nivel internacional. También, aunque cada vez menos en los últimos años, se hizo famosa por acompañar a la Selección Argentina en diferentes competencias como Mundiales y Copas América.

Por dónde ver Países Bajos vs. Japón

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro de este domingo a las 17 horas entre Países Bajos y Japón será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, Telefe y TyC Sports.

Cómo llegan Japón y Países Bajos al Mundial 2026

Japón es una selección que se ha consolidado como una de las potencias del fútbol asiático y que buscará dar el golpe ante uno de los candidatos del grupo. Los dirigidos por Hajime Moriyasu llegan con el objetivo de repetir o mejorar las actuaciones que los llevaron a ser protagonistas en las últimas ediciones del certamen.

Sin embargo, la preparación japonesa sufrió un duro revés en la recta final. La Asociación de Fútbol de Japón confirmó la baja por lesión de Wataru Endo, capitán y referente del equipo. El mediocampista, considerado una pieza clave por su liderazgo y experiencia internacional, no logró recuperarse a tiempo y quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo y representa una pérdida sensible para los Samuráis Azules.

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y buscará, una vez más, conquistar el único gran título que falta en su historia. La selección europea llega a esta edición tras completar una sólida fase clasificatoria, en la que terminó como líder del Grupo G de la UEFA con 20 puntos y sueña con dar el batacazo en este torneo.