Rangnick: El dramático 3-3 demuestra que no hubo pacto de no agresión entre Austria y Argelia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argelia contra Austria

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Por Lori Ewing

KANSAS CITY, MISURI, 27 jun (Reuters) - El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, desestimó las insinuaciones de que su equipo hubiera jugado ‌para conseguir un empate que beneficiara ‌a ambas selecciones frente a Argelia, tras el caótico y emocionante partido del sábado en el Mundial, que terminó 3-3.

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El dramático final, que clasificó a ambos equipos para la fase de eliminatorias, dijo, era la prueba de que no había habido connivencia.

Dado que un empate bastaba para que Austria pasara como segunda del Grupo J y Argelia se clasificara para los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, ​la posibilidad de un resultado ⁠conveniente había acaparado las conversaciones en los días previos.

Sin embargo, Rangnick dijo que ‌el extraordinario final del partido debería acallar cualquier teoría de la ⁠conspiración.

"En este partido, con un 3-3, nadie puede ⁠dar por hecho que hubo un acuerdo, y menos aún tras lo que vimos en los últimos 90 segundos", dijo el técnico de 67 años.

El partido cobró vida en ⁠los últimos compases del tiempo añadido.

El capitán de Argelia, Riyad Mahrez, adelantó ​a su equipo por 3-2 en el minuto 93, pero ‌el suplente Sasa Kalajdzic empató prácticamente con ‌el último toque del partido.

"A tres minutos del final, si alguien hubiera ⁠dicho que esto iba a pasar, le habrías dicho que estaba loco", dijo Rangnick.

"Llevo unos 40 años como entrenador y no recuerdo un partido que tuviera un desarrollo tan dramático y una trayectoria tan inesperada".

"La mayoría esperaba un 0-0 o un 1-1, ​y ahora es ‌un 3-3. Es increíble. En el vestuario cunde la locura. Si Alfred Hitchcock hubiera escrito una película así, probablemente habrían dicho que estaba completamente loco".

El alemán rechazó las insinuaciones de que cualquiera de los dos equipos se hubiera conformado con el empate en los últimos compases del partido, ⁠y señaló que los jugadores siguieron presionando en busca del gol de la victoria antes del tanto de Mahrez.

"Todos los que vieron el partido durante los últimos 15 minutos deben saber que no hay ningún indicio de que los jugadores quisieran a toda costa el empate", dijo. "Creo que querían ganar".

"Nadie puede decirme que, de repente, en el minuto 93, alguien pensara: 'Ah, sí, vamos a marcar otro gol'. Creo que quizá fuera lo que pensaban uno ‌o dos jugadores de Argelia, pero no creo que fuera el caso del resto de la plantilla, y desde luego no en mi caso".

Austria se enfrentará ahora a la campeona de Europa, España, en los dieciseisavos de final el 2 de julio en California.

Rangnick dijo que cree que todo es posible.

"Ya lo visteis durante los últimos segundos (del sábado). ¿Y ‌quién habría pensado que Turquía quedaría eliminada tras solo dos partidos?"

"Así que estamos muy contentos de estar en el grupo más difícil de todos y de haber pasado como segundos de ‌este grupo, algo que, ⁠sin duda, no fue nada fácil".

Rangnick afirmó que aún le costaba asimilar un resultado que ha supuesto la primera clasificación de su ​equipo para una fase de eliminatorias del Mundial en 44 años.

"Me siento aliviado, incrédulo y feliz", dijo. "Todavía no me lo puedo creer. Necesito que me den un pellizco para despertar de este sueño".

(Redacción: Lori Ewing; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)