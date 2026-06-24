Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad

El economista Carlos Melconian firmó que el actual esquema cambiario está permitiendo una fuerte salida de dólares por turismo, ahorro y consumos en el exterior, un fenómeno que a su entender es financiado por la renta petrolera. Durante una entrevista televisiva, afirmó que el actual esquema cambiario está permitiendo una fuerte salida de dólares por turismo, ahorro y consumos en el exterior, un fenómeno que a su entender es financiado por la renta petrolera. En ese contexto, cuestionó la decisión oficial de habilitar el acceso a divisas para personas físicas con un tipo de cambio que considera atrasado y sostuvo que el programa económico presenta inconsistencias que todavía no se reflejan plenamente en el mercado por la existencia de esos factores de contención.

Las declaraciones realizadas en el canal TN coinciden con un Gobierno que continúa defendiendo la apreciación cambiaria como una herramienta central para consolidar la desaceleración inflacionaria y sostener las expectativas financieras. Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, la visión es diametralmente opuesta: el oficialismo sostiene que la estabilidad del dólar es consecuencia del equilibrio fiscal y de una mayor generación de divisas por parte de sectores como la energía, la minería y el agro.

La crítica más fuerte de Melconian estuvo dirigida al uso de los recursos generados por el desarrollo energético. Según planteó, la creciente demanda de dólares de particulares está siendo absorbida por el ingreso de divisas provenientes de la explotación hidrocarburífera. “La gente no deja de comprar dólares ni viajar a este tipo de cambio, ni usar su tarjeta en dólares”, afirmó el economista. A partir de esa observación concluyó que existe una “demanda galopante, fuerte, alta” que actualmente encuentra financiamiento en los dólares que aporta Vaca Muerta.

Su definición fue aún más contundente cuando señaló que “si alguien quiere razonar en términos de país serio, estamos dilapidando Vaca Muerta en un error cometido que fue abrir la venta de dólares a personas y tener este tipo de cambio”.

La observación no es nueva dentro del discurso de Melconian. En distintas intervenciones realizadas durante los últimos meses el economista insistió en que la Argentina todavía no logró construir un régimen cambiario estable y que el ingreso de dólares provenientes de sectores exportadores no puede reemplazar la necesidad de generar confianza y reglas permanentes. Incluso llegó a advertir que los dólares del campo y de Vaca Muerta podrían transformarse en “margaritas para los chanchos” si no se consolidan condiciones macroeconómicas duraderas.

La discusión adquiere relevancia porque el Gobierno apuesta buena parte de su estrategia económica al crecimiento de las exportaciones energéticas. En las últimas semanas, Caputo volvió a destacar el papel de Vaca Muerta para sostener el equilibrio externo y llegó a afirmar que “la fiesta recién empieza” al referirse a las perspectivas de expansión del sector energético y minero.

Pese a sus cuestionamientos, Melconian reconoció que la administración libertaria cuenta con una herramienta que le permitió reducir significativamente los riesgos financieros. “Con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa, pero es una válvula de seguridad”, señaló.

“La macro está bien porque el dólar está tranquilo y porque riesgo de default no hay”, explicó. Sin embargo, sostuvo que esa mirada deja afuera variables centrales como los salarios, el crédito y el consumo, que siguen mostrando dificultades para recuperar dinamismo.