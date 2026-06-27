Quién es la novia de Exequiel Palacios: así es Yamila Gaetano, pareja del futbolista de la Selección Argentina

Exequiel Palacios atraviesa un gran presente deportivo en Europa y comparte esta etapa junto a Yamila Gaetano.

Exequiel Palacios atraviesa una de las etapas más destacadas de su carrera. Consolidado en el fútbol europeo y como una pieza habitual de la Selección Argentina, el mediocampista también disfruta de un gran presente personal. En ese contexto, creció el interés por conocer más sobre Yamila Gaetano, la mujer que lo acompaña en esta nueva etapa de su vida.

El presente de Exequiel Palacios dentro y fuera de las canchas

El nombre de Exequiel Palacios se mantiene entre los más importantes del fútbol argentino en la actualidad. El volante tucumano logró afianzarse como una de las figuras del Bayer Leverkusen y continúa siendo una alternativa de confianza para el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Mientras su carrera deportiva sigue en ascenso, también encontró estabilidad en el plano sentimental. Tras años marcados por una fuerte exposición mediática vinculada a su vida privada, el campeón del mundo decidió apostar por un perfil más reservado y concentrarse en sus objetivos personales y profesionales.

Algunas publicaciones compartidas en redes sociales permitieron conocer parte de esta nueva etapa, en la que el futbolista se muestra acompañado por una persona que se convirtió en una figura clave de su entorno más cercano.

Quién es Yamila Gaetano, la pareja de Exequiel Palacios

Yamila Gaetano es la actual pareja de Exequiel Palacios. Aunque desarrolla actividad como creadora de contenido digital, opta por mantener una presencia discreta y alejada de la exposición pública que suele rodear a las figuras vinculadas al mundo del fútbol.

A diferencia de otras parejas de futbolistas que construyen una imagen mediática permanente, Gaetano eligió preservar gran parte de su intimidad. Incluso su cuenta de Instagram permanece privada, una decisión que refleja su intención de mantener separados los aspectos personales de la atención pública que genera su relación con el jugador.

Pese a ese bajo perfil, su nombre comenzó a ganar notoriedad luego de que el propio Palacios compartiera algunas imágenes junto a ella. Las publicaciones dejaron ver momentos de viajes, encuentros y experiencias compartidas durante la estadía del mediocampista en Europa.

Cómo comenzó la historia de amor entre Exequiel Palacios y Yamila Gaetano

La pareja mantiene un perfil bajo y elige resguardar su vida privada lejos de la exposición mediática.

La relación entre Exequiel Palacios y Yamila Gaetano comenzó después de la mediática separación del futbolista de Yésica Frías. Tras ese episodio, el jugador optó por reducir al mínimo las apariciones relacionadas con su vida privada y enfocarse en su bienestar personal.

Fue en ese contexto cuando surgió el vínculo con Gaetano, quien con el tiempo pasó a ocupar un lugar central en su vida. Aunque ambos mantienen la relación lejos de los flashes, las pocas apariciones públicas permiten observar una conexión basada en la compañía cotidiana y el apoyo mutuo.

La pareja comparte una dinámica marcada por la tranquilidad y la privacidad, una característica que se convirtió en uno de los rasgos más destacados de la relación.

El rol de Yamila Gaetano en la vida del futbolista

Mientras Exequiel Palacios continúa sumando desafíos y éxitos en Europa, Yamila Gaetano aparece como una de las personas más importantes de su círculo íntimo. Su acompañamiento durante esta etapa profesional fue constante, siempre desde un lugar alejado de las polémicas y de la exposición mediática.

La elección de mantener un perfil reservado contribuyó a que ambos construyeran una relación sólida lejos del ruido externo. Con una vida compartida entre compromisos deportivos, viajes y proyectos personales, la pareja parece haber encontrado un equilibrio que combina amor, apoyo y privacidad, una fórmula cada vez menos frecuente en el universo de las grandes figuras del deporte.