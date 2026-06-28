Presidente de Corea del Sur se desahoga tras temprana eliminación en el Mundial, pide investigación

Los aficionados surcoreanos reaccionan mientras ven el partido ante Sudáfrica en Seúl

El ​presidente surcoreano, Lee Jae Myung, achacó la temprana eliminación de su selección en el Mundial al favoritismo ‌en los nombramientos y ‌arremetió contra el entrenador Hong Myung-bo, al tiempo que exigió una investigación, dirigida por el Ministerio de Deportes, sobre el rendimiento del equipo.

"No solo me ha dejado atónito este resultado inesperado, sino que estoy completamente desconcertado", publicó Lee en X el domingo, en respuesta ​a la eliminación ⁠del equipo a pesar de que se esperaba que ‌pasara de una fase de grupos relativamente ⁠fácil.

"Una vez más, se ha ⁠demostrado que las decisiones sobre el personal lo son todo. Cuando se da prioridad al 'nosotros contra ellos' por encima ⁠de la competencia, y se elige como líder ​a una persona incompetente, el resultado es ‌tan claro como el agua".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las ‌derrotas ante México y Sudáfrica dejaron a Corea ⁠del Sur en tercera posición del Grupo A, fuera de los ocho mejores terceros que pasaron a dieciseisavos de final.

La reelección de Hong como seleccionador nacional ​en 2024 ‌ya había dado lugar a acusaciones de favoritismo y de un proceso de contratación opaco por parte de la prensa local, acusaciones que el técnico negó.

"La razón por la que son ⁠posibles estos nombramientos -que no distinguen entre intereses públicos y privados y anteponen el beneficio personal al bien común- es que resulta imposible o difícil supervisar, controlar y exigir responsabilidades a quienes tienen la potestad de nombrar", escribió Lee.

Una petición para destituir a Hong, publicada el jueves en la página ‌web de la Asamblea Nacional, consiguió rápidamente las firmas necesarias para una revisión inicial, mientras que en las redes sociales se han vuelto virales las publicaciones que muestran tiendas con carteles que prohíben la entrada al DT.

"El fracaso ‌en la clasificación (...) que ha dejado a la ciudadanía desanimada, parece ser el resultado de fallos organizativos y de personal", ‌afirmó Lee.

"Solicito ⁠al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de ​este incidente, analice sus causas y elabore medidas para evitar que se repita y garantizar una mejora".

Con información de Reuters