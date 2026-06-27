Lula inauguró una nueva fragata y apuntó contra Trump: “No queremos pelear con nadie"

En el marco del acto de botadura de una nueva fragata de la Marina brasileña, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que su país "no busca enfrentamientos" con ninguna nación, pero que la incorporación de la fragata resulta un "acto necesario" para "fortalecer la capacidad de defensa del territorio frente a cualquier amenaza".

También criticó indirectamente al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al cuestionar sus declaraciones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá.

Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos acumulan varios meses de tensiones a partir de los cruces verbales entre Trump y Lula. Desde Washington están molestos con la detención del ex presidente Jair Bolsonaro, mientras que desde Brasilia tildan de "injerencista" la actitud del gobierno republicano.

En el último tiempo, la disputa subió de tono tras nominar como "organizaciones terroristas" a dos bandas criminales de Brasil, lo que también fue replicado por Lula. En ese marco, desde Brasil están atentos y tratan de marcar distancia con el gobierno estadounidense.

"No queremos pelear con nadie, no queremos invadir a nadie, no queremos romper relaciones con nadie pero estaremos preparados para defender nuestros ocho millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio", afirmó Lula durante la ceremonia de bautismo de la fragata "Cunha Moreira", realizada en la ciudad de Itajaí, en el estado de Santa Catarina.

Junto al mandatario estuvieron el comandante de la Marina, el almirante Marcos Sampaio Olsen, y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, en una actividad que sirvió además para ratificar el rumbo de la política de defensa del Gobierno brasileño.

Lula defendió el fortalecimiento militar de Brasil

Durante su discurso, Lula sostuvo que la decisión de fortalecer las Fuerzas Armadas no responde a una política agresiva, sino a la necesidad de garantizar la soberanía nacional en un escenario internacional que describió como cada vez más inestable.

"El mundo está lleno de locos. Está lleno de gente loca", expresó el presidente brasileño antes de hacer referencia a las recientes declaraciones de Donald Trump. "Ahora mismo el presidente estadounidense quiere apoderarse de Groenlandia, convertirla en un estado suyo, y quiere tomar el Canal de Panamá. ¿Dónde estamos?", cuestionó Lula, en uno de los pasajes más duros de su intervención.

La nueva fragata forma parte de un millonario plan de modernización

El buque presentado este sábado integra el programa de fragatas clase Tamandaré, considerado uno de los proyectos más importantes de modernización de la Marina brasileña en las últimas décadas.

El plan contempla inversiones cercanas a los 19.000 millones de reales, equivalentes a unos 3.900 millones de dólares, entre 2019 y 2030. El objetivo es renovar la capacidad operativa de la fuerza naval mediante embarcaciones equipadas con tecnología de última generación para vigilancia, defensa marítima y protección de la extensa costa brasileña.

Brasil posee más de 7.000 kilómetros de litoral sobre el océano Atlántico y una de las mayores zonas económicas exclusivas del mundo, donde se encuentran importantes reservas de petróleo y recursos naturales estratégicos.

En ese contexto, el Gobierno considera prioritaria la modernización de la Marina para garantizar la seguridad de sus aguas territoriales y proteger infraestructuras críticas vinculadas al sector energético y al comercio internacional.