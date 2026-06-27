Irán expresa su frustración por empate con Egipto en nota de agradecimiento dejada en Seattle

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán

Irán dejó una nota en su vestuario tras el empate a 1-1 con Egipto el viernes, ‌en la que agradecía ‌a Seattle su hospitalidad durante el Mundial y parecía expresar su decepción por el resultado, que dejó en el aire su clasificación para la fase eliminatoria.

Irán parecía haberse asegurado una plaza automática para los dieciseisavos de final cuando Shoja Khalilzadeh marcó en el tiempo de descuento, ​lo que provocó ⁠el delirio entre los aficionados en las gradas.

Sin ‌embargo, momentos después se quedaron desconsolados, ya que ⁠el gol fue anulado por ⁠fuera de juego tras una revisión del VAR.

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"Quizá un equipo pueda pasar de fase, pero solo a través de ⁠la justicia y el honor se puede mantener ​la cabeza alta ante la historia", decía ‌el mensaje manuscrito del equipo, ‌difundido por la Federación Iraní de Fútbol.

"El juego ⁠limpio no es solo una línea en el reglamento del fútbol, es el alma de este deporte".

"Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes... ​que han ‌entregado su corazón, su voz y todo su ser por Irán", añadió.

La selección dejó una nota similar en Los Ángeles tras su empate con Bélgica en su segundo partido. Con tres puntos ⁠en el Grupo G, Irán tendrá que esperar hasta el final de la fase de grupos, el sábado, para saber si es uno de los ocho terceros clasificados que pasan a la siguiente ronda.

Irán tuvo que viajar desde México a Estados Unidos para disputar todos sus partidos debido a ‌las restricciones de movimiento impuestas por Washington, aunque algunas de las medidas se suavizaron antes del partido. La tensión entre ambos países sigue latente tras una guerra que se prolonga desde hace meses.

Tras el partido con Egipto, el seleccionador de ‌Irán, Amir Ghalenoei, y el capitán, Mehdi Taremi, no se anduvieron con rodeos a la hora de criticar las restricciones, ‌y ambos calificaron ⁠las condiciones de "injustas".

"Insto a la FIFA a que no permita que los anfitriones traten ​a los jugadores y a los equipos de la misma manera en futuros Mundiales", dijo Ghalenoei.

Con información de Reuters