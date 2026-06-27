Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra enfrenta a Panamá en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo K. El combinado inglés que dirige Thomas Tuchel sabe que necesita si o sí un triunfo para quedar en la cima de su zona este sábado 27 de junio a las 18 horas de Argentina, lugar que ocupa pero no tiene asegurado.
MÁS INFO
Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Túnez en el Mundial 2026
Actualmente, el conjunto europeo acumula 4 puntos, producto de un triunfo por 4 a 2 contra Croacia y el empate sin goles ante Ghana. A su vez, comparte la punta de la zona con el conjunto ghanés con cuatro unidades mientras los croatas están terceros y el elenco panameño sin chances de seguir en el torneo. Por este motivo, los de Tuchel, que tienen más goles a favor que los africanos, hoy están primeros pero una derrota los complicaría.
Si Inglaterra pierde:
- Quedará segundo si Ghana empata o le gana a Croacia.
Si Inglaterra gana:
- Se clasificará a los 16avos de final como líder, siempre y cuando se mantenga por encima de Ghana con los goles a favor. Hoy los de Tuchel acumulan 4 y los africanos sólo uno.
Si Inglaterra empata:
- Se clasificará como líder si no hay un ganador entre Ghana y Croacia. En caso de que estos dos empaten, los africanos pasarán en segundo lugar y los croatas entre los mejores terceros.
Inglaterra vs. Panamá en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online
El cruce entre el equipo inglés y el combinado panameño tendrá lugar este domingo 27 de junio desde las 18 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del qatarí Abdulrahman Al-Jassim y la transmisión será a través de los canales TV Pública, TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Paramount+.
A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Croacia y Ghana en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, duelo que saldrá por la pantalla de Paramount+, DSports, Flow Sports y Movistar Eventos en el que el canadiense Drew Fischer impartirá justicia.
Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (3° del Grupo D).
- Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (3° del Grupo F).
- Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B).
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C).
- Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia Herzegovina (Mejor tercero).
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F).
- Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I).
- Argentina (1° del Grupo J) vs. Cabo Verde (2° del Grupo H).
- Australia (2° del Grupo D) vs. Egipto (2° del Grupo G).