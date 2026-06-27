Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Panamá en el Mundial 2026

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. Panamá en el Mundial

La Selección de Inglaterra enfrenta a Panamá en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de sellar su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo K. El combinado inglés que dirige Thomas Tuchel sabe que necesita si o sí un triunfo para quedar en la cima de su zona este sábado 27 de junio a las 18 horas de Argentina, lugar que ocupa pero no tiene asegurado.

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Túnez en el Mundial 2026

Actualmente, el conjunto europeo acumula 4 puntos, producto de un triunfo por 4 a 2 contra Croacia y el empate sin goles ante Ghana. A su vez, comparte la punta de la zona con el conjunto ghanés con cuatro unidades mientras los croatas están terceros y el elenco panameño sin chances de seguir en el torneo. Por este motivo, los de Tuchel, que tienen más goles a favor que los africanos, hoy están primeros pero una derrota los complicaría.

Si Inglaterra pierde:

Quedará segundo si Ghana empata o le gana a Croacia.

Si Inglaterra gana:

Se clasificará a los 16avos de final como líder, siempre y cuando se mantenga por encima de Ghana con los goles a favor. Hoy los de Tuchel acumulan 4 y los africanos sólo uno.

Si Inglaterra empata:

Se clasificará como líder si no hay un ganador entre Ghana y Croacia. En caso de que estos dos empaten, los africanos pasarán en segundo lugar y los croatas entre los mejores terceros.

Harry Kane, que no convirtió ante Ghana, jugará ante Panamá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Inglaterra vs. Panamá en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el equipo inglés y el combinado panameño tendrá lugar este domingo 27 de junio desde las 18 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del qatarí Abdulrahman Al-Jassim y la transmisión será a través de los canales TV Pública, TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Paramount+.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Croacia y Ghana en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, duelo que saldrá por la pantalla de Paramount+, DSports, Flow Sports y Movistar Eventos en el que el canadiense Drew Fischer impartirá justicia.

Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026