Argelia vs. Austria: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

Argelia vs. Austria, fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no da tregua y pone cara a cara a dos selecciones que se juegan la clasificación a la siguiente ronda. Argelia y Austria se enfrentan este sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en el Estadio de Kansas City, Misuri, en el marco de la tercera fecha del Grupo J. Con la Selección Argentina liderando la zona, este cruce directo definirá cuál de los dos seleccionados sella su pasaporte a la próxima fase.

Quién gana según la IA

Los modelos matemáticos y las métricas predictivas basadas en inteligencia artificial procesaron las variables de rendimiento reciente, solidez defensiva y jerarquía individual de ambos planteles. Los algoritmos reflejan una paridad muy marcada, pero con una leve ventaja para el conjunto europeo debido a su dinámica colectiva actual.

Los porcentajes de probabilidad para el resultado final son los siguientes:

Victoria de Austria: 42%

42% Empate: 31%

31% Victoria de Argelia: 27%

Marcador exacto previsto por la IA: el resultado más probable según las proyecciones estadísticas es un triunfo ajustado de Austria por 1-0 o 2-1.

El historial de partidos entre Argelia y Austria

El historial entre ambos equipos cuenta con un único y recordado antecedente en la Copa del Mundo de España 1982. En aquella oportunidad, Austria se impuso por 2-0 en la fase de grupos, en una edición recordada por el polémico "Pacto de Gijón" que terminó perjudicando a los argelinos. Si bien pasaron más de cuatro décadas de aquel cruce y las realidades cambiaron por completo, el dato estadístico indica que Argelia nunca pudo anotarle ni sumarle puntos al combinado austríaco en competencias oficiales.

Argelia vs. Austria, fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026

Cómo están Argelia y Austria en el ranking FIFA

En la última actualización del escalafón mundial de selecciones de junio de 2026, Austria se ubica en el puesto 24°, consolidándose como un equipo de segundo orden europeo muy competitivo y regular. Por su parte, Argelia ocupa la posición 28° del ranking global, manteniéndose como la segunda mejor selección del mundo árabe y la cuarta del continente africano tras sus recientes e importantes victorias en encuentros preparatorios y oficiales.