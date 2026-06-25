Ver el Mundial 2026 gratis por Fútbol Libre, Pirlo TV, Tarjeta Roja y Roja Directa es ilegal: dónde hacerlo de manera segura por TV

El Mundial 2026 mantiene en vilo a millones de hinchas en todo el planeta. Durante cada jornada de la fase de grupos, la necesidad de seguir los partidos en directo lleva a muchos usuarios a buscar opciones rápidas en internet. Sin embargo, recurrir a plataformas no autorizadas para ver las transmisiones representa una práctica ilegal que conlleva serios riesgos para los dispositivos y la seguridad digital.
El peligro de las transmisiones piratas y los sitios web no autorizados
Seguir los encuentros de la Copa del Mundo a través de plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pirlo TV, Tarjeta Roja o Roja Directa infringe de manera directa las normativas de propiedad intelectual y los derechos exclusivos de transmisión adquiridos ante la FIFA.
Es un error común asumir que la piratería digital se reduce únicamente al uso de aplicaciones móviles o programas instalados de forma externa. El acceso mediante navegadores web a dominios independientes, enlaces compartidos y URLs de streaming no autorizado constituye la misma infracción legal.
Por otra parte, estas URLs ilegales suelen funcionar como vectores para la distribución de amenazas informáticas. Al ingresar a estos sitios, el usuario expone su computadora, teléfono celular o televisor inteligente a códigos maliciosos (malware) diseñados para el robo de credenciales, datos personales y contraseñas bancarias. La presencia invasiva de anuncios emergentes y redirecciones automáticas aumenta significativamente la vulnerabilidad del sistema ante estafas virtuales y phishing.
Canales oficiales y plataformas para ver el Mundial 2026 en Argentina
Para disfrutar del torneo con estabilidad, alta definición y seguridad informática, existen múltiples alternativas reguladas que transmiten todos los partidos del fixture de forma legal en el país:
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Televisión abierta y gratuita: los partidos de Argentina y encuentros seleccionados se emiten en vivo a través de la TV Pública (también online desde su sitio web oficial) y Telefe (disponible en streaming por Mi Telefe).
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Señales de cable y televisión satelital: la cobertura total del certamen está a cargo de DSports (DirecTV), junto con las transmisiones de TyC Sports para una gran cantidad de partidos del torneo.
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Plataformas digitales y servicios de streaming: para ver los contenidos online en dispositivos móviles o Smart TVs de manera segura, se encuentran habilitadas las plataformas de DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+, Telecentro Play y Disney+ Premium.