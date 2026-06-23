Tras conseguir que aprueben su visa, Michel debutará en el Mundial frente a Colombia.

Cada país suele presentar un hincha que es muy sobresaliente sobre los demás. En la Argentina se encontraba Tula con su bombo que lo llevó a cada Mundial que el equipo se clasificara para dar su aliento. Mientras que en el Congo se encuentra Michel Kuka Mboladinga, que no pudo estar presente en el debut de su país frente a Portugal pero consiguió viajar a México y poder adoptar su clásica postura que tan famoso lo volvió en el planeta fútbol.

El calendario de partidos del grupo K señala que el conjunto africano tendrá que medirse contra Colombia en la tarde del martes 23 de junio y que su hincha más famoso fue autorizado a viajar. Hay que recordar que no pudo ingresar a Estados Unidos por un problema con el visado y una restricción de cuarentena que pesa sobre su país por los diversos casos de ébola.

¿Qué significa su pose?

Aquellos que le hacen un seguimiento a las actividades de Kuka Mboladinga señalan que todo comenzó en la Copa Africana de Naciones que se llevó a cabo hace poco en Marruecos. El paso de los partidos expuso que un hincha se quedaba quieto durante los 90 minutos. Algo que pasó a ser como particular se transformó en un sello característico de la hinchada. De hecho, los presentes en las tribunas comenzaron a dejarle un espacio para que pudiera mostrarse.

La pose que adopta es una que recuerda a una estatua de Patrice Lumumba, que supo desempeñarse como periodista, pero también fue fundador del Movimiento Nacional Congoleño en 1958. Luego, en 1960, fue elegido como primer ministro del país en pleno proceso de traspaso de una colonia belga a un país independiente. Aquel sentimiento de anticolonialismo llevó a que el mandatario fuera asesinado y que su figura quedara prohibida en todo el territorio. Algo que cambió después de que la dictadura impuesta se disolviera en 1997.

Es por ello que Kuka Mbolandiga se ganó un respeto entre los hinchas de su país, porque busca recordar ese sentimiento de una nación independiente y soberana. El hecho de que no pudiera estar presente en el primer partido del Mundial no fue un suceso que pasó desapercibido, pero que acaba de encontrar un final feliz.

¿Congo puede avanzar de ronda?

De momento, Congo se encuentra ubicado en el segundo lugar del grupo K y esto le da cierta ventaja sobre Portugal, como también Uzbekistán. Además, se debe destacar que el empate frente al conjunto de Cristiano Ronaldo fue un enorme resultado porque lo más esperado hubiera sido una derrota y por varios goles. Es por ello que el duelo ante el conjunto colombiano y uzbeko puede significar la obtención del pasaje a los 16avos de final.