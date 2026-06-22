Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs Suecia

El defensor de Países Bajos, Denzel Dumfries, dijo el lunes que espera ‌encontrarse con una ‌selección tunecina muy motivada en su último partido del Grupo F del Mundial, a pesar de las abultadas derrotas sufridas por el equipo norteafricano y del cambio de entrenador a mitad del torneo.

Túnez quedó eliminada tras perder por 5-1 ante ​Suecia y por ⁠4-0 ante Japón en sus dos primeros ‌partidos. El equipo cambió de seleccionador entre ⁠esos dos encuentros: Hervé Renard ⁠fue llamado de urgencia para sustituir a Sabri Lamouchi, destituido tras el primer partido.

Los neerlandeses, que golearon ⁠a Suecia por 5-1 tras empatar 2-2 ​con Japón, luchan por liderar ‌el grupo.

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"Sabemos que cambiaron de ‌entrenador tras el primer partido. Pero para todos ⁠es un honor jugar en el Mundial. Así que lo que espero es que den lo mejor de sí mismos", dijo Dumfries a ​periodistas antes ‌del partido del jueves en Kansas City.

"Cada partido del Mundial es un partido difícil. Todos juegan con honor, orgullosos de representar a su país. Espero que salgan con ⁠toda su energía, y nosotros también tenemos que demostrarla", añadió el jugador del Inter de Milán.

Sus comentarios coincidieron con los de Renard tras el partido contra Japón, cuando el seleccionador francés dijo que Túnez debía mantenerse concentrada.

"Aunque quedemos eliminados, aún nos queda un ‌tercer partido por disputar. Estamos en un Mundial", subrayó Renard.

Dumfries también señaló que la selección de Países Bajos había ganado confianza tras su contundente victoria sobre Suecia, lo que pone de manifiesto su profundidad ‌en ataque. El jugador de 30 años dio dos asistencias en el partido, preparando los goles de Brian ‌Brobbey y ⁠Cody Gakpo.

"Sabemos que contamos con un equipo con mucha calidad en ataque, con ​muchos jugadores capaces de marcar", dijo Dumfries. "Es una buena señal y nos da confianza".

Con información de Reuters