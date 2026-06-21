Irak no planea jugar conservador ante Francia, asegura DT Arnold

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, en el partido contra Noruega

El ​seleccionador de Irak, Graham Arnold, no tiene intención de adoptar un planteamiento más conservador frente a Francia ‌el lunes, a pesar de ‌la derrota 4-1 ante Noruega en su primer partido por el Grupo I del Mundial.

Posiblemente, ninguna defensa del torneo se enfrentará a dos primeros partidos más difíciles. Erling Haaland, tres veces máximo goleador de la Premier League, marcó un doblete en la primera parte para estrenar su cuenta ​goleadora en el Mundial ⁠contra Irak. Y el siguiente rival es, nada menos, ‌Francia con Kylian Mbappé.

"Siempre he sido un entrenador ⁠que sale al campo con ⁠la intención de ganar el partido, no de intentar no perder", afirmó el estratega australiano que ayudó a Irak a clasificarse ⁠para su primer Mundial en 40 años.

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"Si tienes esa ​mentalidad, sí, habrá días en los que ‌quizá no salga bien, pero ‌habrá muchos días en los que sí saldrá bien. ⁠Y si transmites esa mentalidad a los jugadores y les haces ver que salimos al campo con la convicción y la expectativa de ganar, eso les ayuda a tener ​una actitud ‌positiva", agregó.

Mbappé, el nuevo máximo goleador histórico de Francia, también anotó un doblete en la victoria de su equipo 3-1 sobre Senegal.

"Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero me dijeron que no", bromeó ⁠Arnold.

"Tienen unos jugadores increíbles, y es un honor, y saldremos al campo centrados en nosotros mismos. No podemos controlar el rendimiento de Francia, pero sí el nuestro, y nos estamos asegurando de que los jugadores estén completamente preparados", puntualizó.

Arnold confirmó que el extremo Ali Jasim está en forma tras la lesión en el ‌cuello que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 73 del partido contra Noruega.

Aymen Hussein, de 30 años, logró el empate provisional de Irak ante Noruega y confió en la capacidad de su equipo para marcar contra ‌Les Bleus, que encajaron cuatro goles en seis partidos de clasificación.

"Los defensas franceses se encuentran entre los mejores del mundo, pero vamos ‌a darlo todo ⁠en este partido. Intentaremos disfrutar jugando contra un equipo muy fuerte y esto nos dará ​más energía a la hora de enfrentarnos a los mejores defensas", afirmó el delantero. "Y (con suerte) podremos marcar, si Dios quiere".

Con información de Reuters