Francia podría hacer algunos ajustes, pero no grandes cambios, pensando en choque con Irán en Mundial

Entrenamiento de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia seguramente realizará pequeños ajustes, en lugar de cambios radicales, cuando se enfrente a Irak en ‌su segundo partido del Grupo ‌I del Mundial el lunes, ya que el seleccionador Didier Deschamps quiere mantener el impulso a medida que se acerca a la fase eliminatoria del torneo.

Los Bleus comenzaron su campaña con una victoria 3-1 sobre Senegal en Nueva York, donde Kylian Mbappé marcó dos goles, y otro triunfo en Boston les ​aseguraría su pase ⁠a los dieciseisavos de final.

Deschamps suele dar prioridad a la ‌estabilidad en los grandes torneos y es poco ⁠probable que se desvíe de ese ⁠enfoque, a pesar de la gran cantidad de talento de la que dispone en el plantel.

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Francia se mostró en ocasiones vulnerable ⁠en defensa ante Senegal, pero tras el descanso jugó ​a otro nivel, y Deschamps parece reacio ‌a alterar el equilibrio de un ‌equipo que figura entre los favoritos al título.

Los cambios ⁠más probables se esperan en la banda izquierda, donde Bradley Barcola sustituiría a Désiré Doue en ataque y Lucas Digne ocuparía el puesto de Theo Hernández como lateral izquierdo.

Podría producirse ​otro ajuste ‌en el centro del campo. Deschamps ha mantenido largas conversaciones con Manu Koné en los últimos días y el jugador de 25 años ha formado dupla con Adrien Rabiot durante los entrenamientos de esta semana, lo ⁠que sugiere que podría ser titular.

Por lo demás, se espera que Francia mantenga la columna vertebral que impresionó ante Senegal, con Mbappé al frente de un ataque en el que también figuran Michael Olise y Ousmane Dembélé.

Aunque la clasificación sigue siendo el objetivo inmediato, el partido también ofrece a Deschamps la oportunidad de probar alternativas ‌de cara a las rondas eliminatorias sin alterar el ritmo del equipo.

Irak sufrió una derrota 4-1 ante Noruega en el debut y necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de pasar de ronda. Se enfrenta a una tarea titánica contra una ‌selección francesa que ha llegado a las dos últimas finales del Mundial.

Los Bleus, sin embargo, no se dormirán en los laureles.

"Hemos visto algunos ‌videos de su ⁠partido contra Noruega y creo que tienen un buen equipo", declaró el sábado en rueda de ​prensa el defensa central William Saliba. "No será fácil aunque la gente piense que, como jugamos contra Irak, nos llevaremos automáticamente los tres puntos".

Con información de Reuters