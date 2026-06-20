El antecedente de su hermano, recorte de poder y apriete a Tabar: por qué se espera el pedido de indagatoria de Adorni

Se cierra cada vez más el cerco judicial en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la pesquisa, ordenó en los últimos días una serie de medidas de prueba para corroborar la débil coartada que expuso el jefe de ministros, que rectificó sus últimas declaraciones juradas (DDJJ) y dijo que se hizo de 500 mil dólares entre 2013 y 2018 invirtiendo en Bitcoin y los ahorró “en negro”. Fue la forma que el exvocero encontró para explicar los gastos exorbitantes que tuvo desde que llegó a la función pública y no se condicen con sus ingresos. Mientras llegan los resultados de las disposiciones ejecutadas por Pollicita y se diagraman los pasos a dar en el expediente la semana próxima, en una causa paralela el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano del jefe de gabinete, Francisco Adorni, por falsear sus DDJJ. La citación del diputado provincial es un adelanto de lo que puede suceder con el coordinador de ministros, a quien le están recortando tareas en Casa Rosada. Este viernes, por ejemplo, se nombró a un nuevo vocero que reemplazó a Javier Lanari, un hombre de confianza plena de Adorni.

A la par, se filtraron otros gastos millonarios de Adorni, que incluyen su faceta gamer. Según informó la periodista Romina Manguel este viernes, el jefe de gabinete adquirió en julio del año pasado un flipper "clásico" de los Locos Adams, de colección. La imagen que mostró Manguel en redes sociales coincide con un producto por el que en Mercado Libre se pide entre 12 y 14 millones de pesos. Como si esto fuera poco, A24 mostró imágenes de lo que sería una especie de sala de juegos que Adorni tenía en una de sus viviendas, donde se ve otra "máquina" que sería un Pac-man.

En este contexto, acaso para amedrentar a un testigo relevante para la causa que lleva Pollicita, también en estos últimos días desde ARCA intimaron al testigo Matías Tabar, quien complicó al alfil del presidente Javier Milei al afirmar en sede judicial que Adorni gastó 245 mil dólares en cash para remodelar la casa en el country Indio Cuá, que adquirió con su esposa Bettina Angeletti siendo funcionario. ¿Fue un intento de enviar una señal para quienes estén pensando en declarar en contra del jefe de ministros, que sigue siendo respaldado por el Presidente?

Un antecedente preocupante para Adorni

El último jueves se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de gabinete, por omisión maliciosa en sus DDJJ. Al igual que Manuel, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de actvos pero en otro expediente que está en manos del juez Daniel Rafecas. Para Marijuan ya están reunidos los elementos para avanzar con el presunto delito de falsear las DDJJ.

Según pudo reconstruir El Destape, antes de resolver Rafecas se tomará un tiempo para analizar la causa, que estaba delegada.

La pesquisa judicial se centra en la evolución patrimonial de Francisco Adorni –que hoy es legislador bonaerense- desde su ingreso a distintos cargos en la administración pública. Francisco tuvo distintos cargos en el Ministerio de Defensa y fue presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según la fiscalía, existen indicios de un posible ocultamiento de bienes y de sumas de dinero que no habrían sido consignadas en sus declaraciones juradas.

Para Marijuan “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

Como informó El Destape, Francisco Adorni presentó al menos tres declaraciones juradas entre febrero de 2024 y enero de 2026, durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF. Los investigadores detectaron una cantidad inusual de rectificaciones posteriores en cada una de esas presentaciones, a través de las que incorporó nuevos datos, actualizó valores patrimoniales e informó cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes que no figuraban en los formularios originales.

Uno de los elementos que la fiscalía consideró determinante para su pedido de indagatoria fue que durante su paso por la administracaión pública Adorni trabajó en un área vinculada directamente con las declaraciones juradas, por lo que conocía los procedimientos y requisitos para su correcta presentación. Algo similar puede decirse del jefe de gabinete, que es contador y debiera saber cómo realizar una DDJJ.

Justamente, la decisión de Marijuan se dio luego de que Pollicita hiciera foco en esta causa, que tramita ante el juzgado federal Nº 6 de Comodoro Py que subroga Rafecas. Pollicita sostiene que este expediente podría tener una vinculación objetiva con la causa que tiene a su cargo y se centra en Manuel Adorni. Por lo pronto, el fiscal que investiga al jefe de gabinete requirió al juzgado Nº 6 que informe, de ser posible, “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, sucesión de Jorge ADORNI o cualquier otro extremo que pudiera guardar relación con el objeto de esta causa, circunscripto a investigar el presunto crecimiento patrimonial injustificado del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel ADORNI y Bettina Julieta ANGELETTI”.

Recorte de poder

Mientras estas dos causas judiciales por enriquecimiento ilícito contra los hermanos Adorni avanzan en los tribunales de Comodoro Py, el jefe de gabinete es respaldado públicamente por Milei pero a la par sufre un importante recorte de poder.

Este último viernes, Milei designó a su nuevo vocero, Adrián Ravier, quien renunciará a su banca de diputado para asumir. Ocupará el lugar del adornista Javier Lanari. Es decir, un área que estaba bajo la órbita de Adorni cambió de terminal. A Ravier se lo vincula con Santiago Caputo por ser parte de la Fundación Faro. Pero como informó Jonathan Heguier en El Destape "tiene una excelente relación con Lule Menem, laburó con él en la campaña". Es decir, mantiene un buen trato con los dos sectores del oficialismo que están en pugna.

El interrogante que se abre a partir de este movimiento es inevitable: ¿Este desplazamiento es el preludio del corrimiento definitivo de Adorni, que podría suceder una vez que la Justicia avance definitivamente en su contra (y si es que antes no lo hace el Congreso)? ¿O el jefe de gabinete logrará sobrevivir en el gobierno a pesar del escándalo de corrupción en el que está envuelto? Está claro que Milei convirtió la defensa de Adorni, de alguna manera, en la suya y de su gobierno.

En este contexto, no debiera pasarse por alto que esta semana el juez del Adornigate, Ariel Lijo, compartió con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, un encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. La participación del magistrado en el evento de la organización internacional antilavado -del que también fueron parte otros dos colegas de Lijo- fue impulsado por el Poder Ejecutivo, lo que genera todo tipo de suspicacias. Lijo, que fue uno de los candidatos de Milei para la Corte pero cuyo pliego fue rechazado en el Senado, también tiene otra causa que en Casa Rosada siguen de cerca: la del Coimagate, donde se investiga una enorme trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Es el caso en que está procesado el íntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo, quien fuera titular de la ANDIS, y que alcanza también a la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

¿Amedrentamiento a un testigo clave?

En pleno avance de la causa contra el jefe de Gabinete, Matías Tabar, el contratista que trabajó en la reforma de la causa de Adorni en el Country Indio Cuá, fue intimado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según trascendió, desde el organismo lo contactaron para que presente documentación sobre sus ingreso y actividad económica entre 2024 y 2025. Se trata del período en el que Tabar trabajó en la refacción del inmueble ubicado en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. En el marco de la causa contra Adorni, Tabar afirmó bajo juramento de decir verdad que el ministro coordinador gastó 245.000 dólares en efectivos para las reformas. Aportó documentación y dejó que se accediera a su celular, lo que complicó aún más al jefe de ministros.

En declaraciones con la señal A24, Tabar fue consultado por la intimación de ARCA y respondió: “"Soy una persona autónoma desde hace más de 25 años y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones y cosas que tenés que resolver y acomodar", expresó. "Era una de las posibilidades que podían llegar a suceder y, como ciudadano y contribuyente, lo tengo que solucionar, hacerme cargo y arreglarlo. Tendré que cumplir con mi deber como contribuyente", concluyó.

Nuevas medidas prueba

Todo este panorama se conjuga con nuevas medidas de prueba pedidas por Pollicita, tal como publicó El Destape.

Pollicita cursó en las últimas horas una serie de medidas de prueba para contrastar la veracidad de la débil defensa que esgrimió Adorni. Según informó este medio, el fiscal realizó una serie de pedidos a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar la presunta adquisición de criptoactivos por parte del jefe de ministros; requirió ingresos al country Indio Cuá Golf Club para profundizar en las obras que se hicieron en la casa que Adorni compró con Angeletti; hizo foco en un dudoso gasto de 8 millones de pesos en blanquería que se facturó a nombre de una secretaria suya de Casa Rosada así como en un posible paso del exvocero por la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. Policita, a su vez, busca determinar si la madre de quien fuera la voz del gobierno se mudó también a un barrio privado de Berazategui.

En este contexto, se conocieron los gastos millonarios de Adorni en su faceta gamer (como el flipper de Los Locos Adams) y la diputada Marcela Pagano -denunciante- afirmó públicamente que el jefe de gabinete consultó a sus abogados sobre la figura del arrepentido. El Destape no pudo corroborar si esto efectivamente sucedió. Pero en Casa Rosada ya se preparan para que la situación judicial de Adorni empeore de un momento a otro. No es para menos. Todo dato que aparece compromete cada vez más al jefe de ministros.