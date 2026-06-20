Gustavo Alfaro cuestionó una polémica regla del Mundial 2026 tras la expulsión de Miguel Almirón y lanzó una frase que generó repercusión

Paraguay logró un valioso triunfo por 1-0 ante Turquía en el Mundial 2026, pero la victoria quedó marcada por una situación que desató la bronca de Gustavo Alfaro. La expulsión de Miguel Almirón bajo una nueva normativa aprobada por la FIFA provocó la reacción del entrenador argentino, que cuestionó el reglamento y dejó una frase elocuente sobre el hecho.

El entrenador argentino mostró su malestar por la decisión arbitral y utilizó una llamativa ironía para explicar lo sucedido. Según relató en conferencia de prensa, le dijo al futbolista que, si quería insultar a un rival, podría haberlo hecho en guaraní sin necesidad de cubrirse la boca.

“Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿quién te iba a entender?”, comentó Alfaro al reconstruir la conversación que mantuvo con el mediocampista una vez finalizado el encuentro. La frase generó repercusión inmediata y puso nuevamente en discusión una de las reglas más recientes implementadas por el fútbol internacional.

Qué pasó con Miguel Almirón ante Turquía

La jugada que derivó en la expulsión ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando se produjo un tumulto tras un cruce entre Isidro Pitta y Merih Demiral. En medio de la discusión, Almirón mantuvo un intercambio verbal con el defensor turco Mert Müldür. Durante esa secuencia, el paraguayo se tapó la boca con una mano mientras hablaba con su rival.

La reacción de Müldür fue inmediata y el futbolista reclamó al árbitro. Desde la cabina del VAR, el qatarí Khamis Al Marri consideró que la acción debía revisarse y convocó al juez principal, el salvadoreño Iván Barton. Tras observar las imágenes en el monitor, Barton decidió mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista paraguayo.

La determinación sorprendió tanto a jugadores como a integrantes del cuerpo técnico paraguayo, que no esperaban una sanción tan severa por una acción aparentemente menor.

La nueva regla que cambió el partido

La expulsión de Almirón estuvo respaldada por una normativa aprobada recientemente por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de modificar las reglas del juego.

La medida fue aprobada en abril de 2026 y establece que los árbitros podrán sancionar con tarjeta roja a aquellos jugadores que se cubran la boca durante una confrontación verbal con un adversario.

La norma nació a partir de un episodio ocurrido meses atrás en la Champions League, durante un partido entre Benfica y Real Madrid. En aquella oportunidad, Gianluca Prestianni fue acusado por Vinícius Júnior de haber pronunciado expresiones discriminatorias mientras ocultaba sus labios con la camiseta.

Aunque posteriormente no se comprobó una conducta racista, el caso abrió un debate sobre la imposibilidad de interpretar los diálogos cuando los futbolistas se cubren la boca. A partir de ese antecedente, la FIFA impulsó una modificación reglamentaria destinada a desalentar este tipo de comportamientos.

El fuerte cuestionamiento de Alfaro a la FIFA

Más allá de la ironía utilizada para referirse a Almirón, Alfaro aprovechó la conferencia de prensa para expresar su desacuerdo con la aplicación de la norma. El entrenador sostuvo que el fútbol corre el riesgo de perder parte de su esencia debido a la acumulación de nuevas reglas y sanciones cada vez más rigurosas.

“Me cuesta jugar este deporte nuevo porque estamos jugando un deporte nuevo”, afirmó el exseleccionador de Ecuador. Además, consideró que una amonestación hubiese sido suficiente y cuestionó que determinadas acciones reciban castigos que, a su entender, resultan excesivos.

Para Alfaro, la esencia del fútbol está vinculada a la fricción, la disputa y la intensidad emocional que se vive dentro del campo de juego. Por eso cree que algunas decisiones terminan alterando la naturaleza misma del deporte.

El respaldo a Almirón y la preocupación por la sanción

Pese a la expulsión, Alfaro evitó responsabilizar a Almirón por lo ocurrido y destacó la reacción del equipo durante el segundo tiempo.

De hecho, contó que una de las primeras cosas que le dijo al jugador al regresar al vestuario fue que no se sintiera culpable porque Paraguay había conseguido la victoria.

Según el técnico, la inferioridad numérica fortaleció el espíritu competitivo de sus futbolistas y terminó potenciando el rendimiento colectivo. Sin embargo, existe preocupación por la posible sanción que podría recibir el jugador de Atlanta United. Al tratarse de una regla nueva, todavía no hay antecedentes claros sobre la cantidad de fechas que podría perderse.

Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026

El combinado guaraní se verá las caras con Australia por la tercera y última fecha del Grupo D con la ilusión de clasificar a 16avos de final. Con la eliminación de Turquía, los de Alfaro podrán quedar segundos si resultan ganadores de este compromiso o terceros si pierden, lo cual los hará depender de otros resultados para quedar entre los mejores ocho que terminen en tercer lugar que avancen de ronda. Lo cierto es que este compromiso tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo a las 23 horas de nuestro país en el Levi's Stadium de Santa Clara.