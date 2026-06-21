Paquetá se alegra de la evolución de Neymar y elogia a Vinícius tras la victoria de Brasil

Neymar Jr. y Vinicius Junior de Brasil durante el entrenamiento

Lucas Paquetá dijo que la victoria de Brasil 3-0 ante Haití supuso un paso importante en ‌la evolución del equipo ‌en el Mundial, al tiempo que se mostró satisfecho por el regreso de Neymar a los entrenamientos completos y destacó su larga relación con Vinícius Jr.

Paquetá, de 28 años, fue uno de los jugadores más destacados de Brasil: dio una magnífica asistencia a su compañero de ​la infancia Vinícius ⁠y recuperó el balón en la jugada que culminó ‌en uno de los goles de Matheus ⁠Cunha, en un partido en ⁠el que el equipo de Carlo Ancelotti ofreció una convincente actuación.

"Creo que hemos jugado un buen partido, en línea con ⁠nuestras expectativas de mejorar nuestra calidad técnica y ​nuestra construcción del juego. Hemos conseguido ‌una victoria sólida", dijo Paquetá en ‌una rueda de prensa celebrada en Nueva Jersey.

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"Es ⁠un partido que nos da la confianza necesaria para seguir mejorando a medida que avanza el torneo".

Brasil también se vio animado por la participación de Neymar en ​su primer ‌entrenamiento completo con la selección el domingo, y Paquetá dijo que el número 10 sigue siendo una figura importante para la selección.

"Todos estamos encantados de que haya vuelto a los entrenamientos y ⁠de que esté de nuevo en el campo con el resto de nosotros", dijo Paquetá.

"Es un jugador absolutamente fundamental. Tiene una trayectoria maravillosa aquí y todavía puede ayudarnos mucho. Es muy importante, al igual que todos los demás jugadores de la plantilla. Estamos contentos por él, contentos de que ‌haya vuelto y esperamos que vuelva al campo lo antes posible para echarnos una mano", agregó.

Paquetá también elogió a Vinícius, su antiguo compañero en el Flamengo, y señaló que su vínculo se remonta a sus días en la cantera.

"Tenemos ‌una amistad maravillosa desde hace mucho tiempo", dijo Paquetá. "Vi a Vini por primera vez cuando aún era muy joven, este vínculo ‌lo tenemos ⁠desde nuestra etapa en el Flamengo".

"Es un chico al que admiro mucho, le tengo un ​enorme respeto. Sin duda, estar aquí con él y vivir otro Mundial más es algo increíblemente especial para nosotros", señaló.

Con información de Reuters