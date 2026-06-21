Senegal no solo se centra en Haaland de cara a decisivo partido contra Noruega, dice DT

El árbitro Alireza Faghani habla con el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, tras consultar el VAR por un posible penalti a favor de Francia

Senegal tiene ​un plan para contener a Erling Haaland, pero el seleccionador Pape Thiaw afirmó que Noruega, su ‌rival el lunes por ‌el Grupo I del Mundial, presenta otras amenazas, al tiempo que prometió que su equipo "dará la vida por África" en busca de los tres puntos en Nueva Jersey.

Senegal debutó con una derrota 3-1 ante Francia, y Thiaw sabe que otro mal resultado dificultaría el pase a los ​dieciseisavos de final, ⁠incluso teniendo que disputar el último partido contra Irak.

Noruega ‌se impuso por un contundente 4-1 a Irak, ⁠con dos goles de Haaland, ⁠pero Thiaw afirma que sería un error centrarse únicamente en el delantero.

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"No es un plan anti-Haaland, es un plan anti-Noruega", ⁠declaró Thiaw a periodistas el domingo. "Contamos con defensas ​que han jugado en competiciones de ‌alto nivel y que ya ‌se han enfrentado antes a delanteros de este calibre".

"Cuando ⁠nos enfrentemos a Haaland, tendremos que estar en guardia. Pero lo más importante es cómo frenamos al equipo noruego en su conjunto".

Thiaw afirma que Senegal no se ​hacía ilusiones ‌sobre la tarea que le esperaba antes de que comenzara el torneo y, aunque el resultado ante Francia supone un revés, aún les quedan dos "finales" más por disputar.

"Estamos en un grupo difícil, ⁠ya lo sabíamos al llegar", afirmó. "Los tres partidos son como finales. Hemos perdido el primero, pero aún queda todo por decidir".

"No podemos fallar (contra Noruega); todos estamos preparados, con ganas de darlo todo y hacer un buen partido. Estamos dispuestos a dar la vida por África y por Senegal".

El DT, en ‌tanto, confirmó que su prolongada disputa con la Federación Senegalesa de Fútbol en torno a un nuevo contrato finalizó. "El problema se ha resuelto. Ha tardado demasiado, y no era una cuestión de dinero, sino de principios y respeto", afirmó.

Thiaw ‌también eludió las preguntas sobre el supuesto descontento de los jugadores con las condiciones de su concentración en New Brunswick.

"Es ‌cierto que ha ⁠habido un par de roces que había que limar, pero tanto por parte de los ​jugadores como del cuerpo técnico o de la federación, todos estamos centrados en el partido de mañana", afirmó.

Con información de Reuters