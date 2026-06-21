Quién es la esposa de Giovani Lo Celso: así es Magui Alcacer y a qué se dedica

La pareja consolidó su proyecto familiar con el nacimiento de Emilia, su primera hija, en noviembre de 2022

La vida personal de Giovani Lo Celso suele despertar interés entre los fanáticos del fútbol argentino. Detrás de la carrera internacional del mediocampista se encuentra Magui Alcacer, su esposa y compañera desde hace casi una década, quien ha mantenido un perfil discreto mientras desarrollaba su propio camino profesional.

Cómo se conocieron Giovani Lo Celso y Magui Alcacer

La historia de amor entre Giovani Lo Celso y Magui Alcacer comenzó en Rosario durante 2016, cuando el futbolista todavía jugaba en Rosario Central y daba sus primeros pasos como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

El encuentro tuvo lugar en una clínica de la ciudad. Lo Celso acudió al centro médico por una posible molestia física y allí coincidió con Alcacer, quien en ese momento se encontraba realizando su formación profesional en el área de la kinesiología.

Con el paso de los meses, el vínculo se fortaleció y ambos comenzaron a mostrarse más cercanos a través de las redes sociales. Mientras el jugador se consolidaba en el primer equipo de Rosario Central, también acompañaba a Magui en su etapa universitaria y en los desafíos académicos que enfrentaba.

La relación avanzó rápidamente y, hacia finales de su primer año como pareja, llegó una decisión que cambiaría la vida de ambos.

A qué se dedica Magui Alcacer

Aunque ganó notoriedad por su relación con Giovani Lo Celso, Magui Alcacer construyó su propio recorrido profesional lejos de los flashes. La rosarina se formó como kinesióloga, una carrera vinculada a la rehabilitación física, la salud y el bienestar corporal. Su interés por esta disciplina ya estaba presente cuando conoció al futbolista y continuó desarrollándose incluso después de mudarse a Europa.

Cuando Lo Celso fue transferido al Paris Saint-Germain, Alcacer decidió acompañarlo en esta nueva etapa. El cambio implicó dejar Rosario para instalarse en Francia, donde ambos comenzaron una vida lejos de Argentina.

A lo largo de los años, la pareja pasó por distintos destinos europeos. Vivieron en París durante la etapa del mediocampista en el fútbol francés, luego en España cuando se incorporó al Real Betis y más tarde en Inglaterra durante su ciclo en el Tottenham.

Mientras el jugador continuaba creciendo dentro de las principales ligas del mundo, Alcacer mantuvo el foco en su formación y optó por una vida alejada de la exposición mediática. De hecho, durante mucho tiempo mantuvo sus redes sociales privadas, una decisión que reforzó su perfil bajo y reservado.

La familia que formaron en Europa

Giovani Lo Celso y Magui Alcacer se conocieron en Rosario en 2016, cuando el futbolista aún jugaba en Rosario Central

Tras varios años de relación, la pareja consolidó su proyecto familiar con la llegada de su primera hija. El 27 de noviembre de 2022 nació Emilia, un acontecimiento que marcó profundamente la vida de ambos. La llegada de la pequeña coincidió con un momento especialmente sensible para Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar debido a una lesión.

Tiempo después, el futbolista recordó cómo atravesó aquella situación y el impacto que tuvo el nacimiento de su hija. En una entrevista con la TV Pública expresó: “Cuando me enteré de que la lesión me iba a hacer perder el Mundial, estuve tres o cuatro días en que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero la vida te da y te quita. Me sacó el Mundial y me dio el nacimiento de mi hija”.

La frase reflejó la importancia que tuvo ese momento familiar en medio de una de las mayores frustraciones deportivas de su carrera.

Una relación sólida lejos de la exposición

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del fútbol, Magui Alcacer y Giovani Lo Celso eligieron mantener gran parte de su vida privada alejada de los medios.

Desde aquel encuentro casual en una clínica rosarina hasta la actualidad, compartieron mudanzas, desafíos profesionales y la experiencia de formar una familia. Mientras Lo Celso continúa siendo una de las figuras destacadas de la selección argentina y del fútbol europeo, Alcacer sigue acompañándolo desde un lugar discreto, priorizando su carrera y la vida familiar que construyeron juntos.