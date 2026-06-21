Desaparición de Axel González: el próximo miércoles abrirán los celulares secuestrados

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González (21) sumará una nueva medida clave el próximo 24 de junio, cuando se realice en la ciudad de Corrientes la apertura y extracción de información de los 17 teléfonos celulares secuestrados durante la causa.

De acuerdo a información a la que accedió la redacción de Radio Sudamericana, el procedimiento será llevado adelante por Gendarmería Nacional, fuerza que asumió las tareas investigativas luego del apartamiento de la Policía del Chaco.

Según la reconstrucción de la investigación, Axel fue visto por última vez el 16 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia ordenó el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes de la dependencia policial.

La intervención de Gendarmería comenzó el 9 de junio, tras una disposición del equipo fiscal que instruye la causa. En ese momento, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que la fuerza provincial había dejado de participar en la investigación por decisión judicial.

La causa acumula múltiples operativos, rastrillajes en distintos puntos del área metropolitana y la intervención del Programa Nacional de Recompensas, mientras persiste una hipótesis judicial vinculada a la posible comisión de un delito contra la integridad física.

La resolución sobre los detenidos

La fiscal que integra el Equipo Fiscal Especial, Julieta Arolfo, definió la situación procesal de los siete detenidos: tres quedaron con prisión preventiva y cuatro recuperaron la libertad, aunque todos siguen imputados y sujetos a la causa.

La resolución dispuso la libertad de Agustín Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez, ex novia de González. Mientras que la Fiscalía determinó que Antonio Omar Íñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ramón Antonio “Cuno” Gómez permanecerán detenidos con prisión preventiva. Los dos primeros están imputados por encubrimiento, mientras que el tercero -ex suegro del joven- por amenazas.

En el marco de la investigación, detectaron que los conflictos entre Axel y la familia de su expareja venían de larga data. En 2024, el exsuegro y el excuñado ya lo habían herido con un arma de fuego en la pierna, según recordó el vocero policial Gómez. Asimismo, encontraron las ojotas de Axel en un campo cercano a la última casa a la que se dirigía. La evidencia ubica al joven en esa zona, pero desde ahí no hay más rastros.

Uno de los liberados apuntó contra los Gómez ante el Equipo Fiscal Especial (EFE). En su relato dijo que vio al chico desaparecido corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras que Cuno lo perseguía en moto. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre, por lo que las autoridades tuvieron en cuenta la declaración.