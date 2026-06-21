Imagen de archivo de un soldado israelí apuntando su fusil en su posición cerca de la frontera con el Líbano, en el norte de Israel.

Por Laila Bassam y ​Steven Scheer

BEIRUT/JERUSALÉN, 21 jun (Reuters) - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el domingo que sus soldados tienen libertad ‌para actuar sin restricciones con ‌el fin de eliminar las amenazas en Líbano, al tiempo que indicó que las tropas permanecen en sus posiciones en lo que Israel denomina "zona de seguridad".

El viernes entró en vigor un alto el fuego con Hezbolá, grupo respaldado por Irán, tras meses de escalada de violencia, pero el sábado los ataques israelíes causaron ​la muerte de al ⁠menos 20 personas en Líbano, según informó la agencia estatal ‌de noticias libanesa NNA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Israel afirmó que los ataques ⁠fueron una respuesta a los proyectiles ⁠lanzados por el grupo contra sus tropas en el sur de Líbano, lo que provocó ataques contra lo que un funcionario israelí describió ⁠como "objetivos de Hezbolá".

Un responsable de Hezbolá declaró a Reuters ​que el grupo se compromete a respetar ‌el alto el fuego siempre y ‌cuando Israel también lo haga, y añadió que las fuerzas ⁠israelíes no tienen derecho a la libertad de movimiento en el sur de Líbano.

El responsable señaló que las fuerzas de Hezbolá no han disparado contra las tropas israelíes desde las 18:30 ​hora local (1530 ‌GMT) del sábado.

Fuentes de seguridad indicaron a Reuters que Israel tampoco había lanzado ningún ataque de envergadura contra Líbano desde esa misma hora. Esto supone el periodo más largo sin ataques destacados desde que comenzó el 2 ⁠de marzo la guerra en Líbano entre Hezbolá e Israel.

Funcionarios iraníes han afirmado que Líbano es el punto central de las conversaciones de paz del domingo con Estados Unidos en Suiza, después de que Washington y Teherán firmaran un acuerdo marco para poner fin a la guerra entre ambos países que comenzó a finales de febrero y ‌que agravó la tensión en toda la región.

El ejército israelí invadió algunas zonas del sur de Líbano. Hezbolá sostiene que tiene derecho a combatir a las fuerzas israelíes en territorio libanés, pero que cesará los ataques contra el norte de Israel.

Katz afirmó que las ‌tropas israelíes permanecerán en todas las posiciones de lo que denomina "zona de seguridad", que se adentra unos 10 kilómetros en el sur de Líbano. ‌Israel afirma que ⁠el objetivo es proteger a las comunidades del norte de Israel.

"Se mantienen todos los logros de las ​Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la campaña de Líbano", afirmó Katz en su comunicado del domingo.

Con información de Reuters