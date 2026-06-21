Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 21 de junio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 2 minutos
Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 21 de junio
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras preparás el cartón para el sorteo de hoy, te contamos un dato que pocos saben: cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esto no es casualidad: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, ¡ojo! porque se sortean premios especiales como autos, casas y viajes usando el número de cartón. Así que revisá bien el color de tu cartón y el número, que el pozo está caliente.
El sorteo arranca puntual a las 15:00 hs. Acomodate, prepará tu cartón y que la suerte te acompañe.
Hace 17 minutos
Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 21 de junio
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras preparamos el cartón, te contamos un dato que pocos saben: cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esto sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, se sortean premios especiales (autos, casas, viajes) usando el número de cartón. Así que revisá bien el color de tu cartón, porque puede ser la clave del pozo.
Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 21 de junio
Premios con el número de cartón
Mientras afilamos los codos para marcar las bolillas, no te olvides de revisar bien tu cartón. Además del pozo por aciertos, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares —como autos 0km, camionetas o viajes— usando el número de serie único impreso en tu boleta. ¡Nunca tires el cartón sin chequearlo entero!
Acomodate que a las 15:00 hs arranca la timba. Que la suerte te acompañe.
Hace 1 hora
Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 21 de junio
Premios con el número de cartón
Mientras preparamos el cartón, te contamos que además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo!
Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. ¡Que el pálpito y la suerte estén de tu lado!