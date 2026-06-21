Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 21 de junio

¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras preparás el cartón para el sorteo de hoy, te contamos un dato que pocos saben: cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esto no es casualidad: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, ¡ojo! porque se sortean premios especiales como autos, casas y viajes usando el número de cartón. Así que revisá bien el color de tu cartón y el número, que el pozo está caliente.

El sorteo arranca puntual a las 15:00 hs. Acomodate, prepará tu cartón y que la suerte te acompañe.