Las compras al exterior por courier volvieron a ser récord en mayo

Las compras realizadas por argentinos en el exterior mediante el sistema de envíos courier continúan marcando nuevos máximos, con un incremento interanual del 84,4% en mayo y pagos acumulados por más de US$500 millones en lo que va del año.

Así lo señaló un informe de la consultora Analytica elaborado sobre datos del INDEC, el cual mostró que durante el quinto mes del año el desembolso por importaciones realizadas por particulares llegó a US$115 millones, apenas US$3 millones menos que el registro alcanzado en abril.

Estas cifras récord se dan como contracara de una fuerte recesión en el sector industrial, producto del atraso del dólar y la apertura comercial que justamente favorecen el aumento de las importaciones vía courier.

Entre enero y mayo, las importaciones por esta vía acumularon US$518 millones, lo que implicó una suba del 113,2% frente al mismo período del año pasado. Ese monto ya equivale a más de la mitad del total registrado durante todo el año anterior, cuando las compras habían llegado a US$894 millones.

El mecanismo puerta a puerta mantiene una expansión sostenida en la Argentina y, según señaló la consultora, “aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el análisis a 8 dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolida como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada”.

En la actualidad, las compras realizadas a través del sistema courier pueden ingresar en paquetes o piezas postales de hasta 50 kilos, conforme a lo establecido a comienzos de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cómo funciona el sistema courier en Argentina

Con el auge del comercio electrónico, cada vez más argentinos compran en el exterior y reciben la mercadería en su domicilio a través del sistema de pequeños envíos por Courier Internacional.

Se trata de una vía rápida y relativamente sencilla para importar artículos de uso personal, siempre que se respeten tres límites clave: valor final de hasta US$ 1.000, peso máximo de 50 kg y no más de tres unidades idénticas por tipo de producto.

La lista de lo que se puede traer por courier es amplia: desde prendas de vestir, juguetes y gadgets tecnológicos, hasta objetos de decoración o alimentos envasados.

La condición indispensable es que sea mercadería para uso propio y no tenga fin comercial. ARCA examina la factura y la descripción del paquete para verificar que no se superen las tres unidades por especie ni se incluyan artículos prohibidos (armas, estupefacientes, productos perecederos sin certificación sanitaria, etc.).