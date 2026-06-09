A tres semanas de la desaparición de Axel González, la Fiscalía resolvió la situación de los 7 imputados

La investigación por la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez el 16 de mayo en el barrio chaqueño de Fontana, sumó un nuevo capítulo judicial. Una reciente resolución por parte de la fiscal que integra el Equipo Fiscal Especial, Julieta Arolfo, definió la situación procesal de los siete detenidos: tres quedaron con prisión preventiva y cuatro recuperaron la libertad, aunque todos siguen imputados y sujetos a la causa.

Según informó Diario Chaco, la resolución estableció que Antonio Omar Íñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ramón Antonio “Cuno” Gómez permanecerán detenidos con prisión preventiva. Los dos primeros están imputados por encubrimiento, mientras que el tercero -ex suegro del joven- por amenazas.

Por otro lado, la autoridad fiscal dispuso la libertad de Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez (ex novia de González). Uno de los liberados apuntó contra los Gómez ante el Equipo Fiscal Especial (EFE). En su relato dijo que vio al chico desaparecido corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras que Cuno lo perseguía en moto. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre, por lo que las autoridades tuvieron en cuenta la declaración.

Los argumentos de la decisión tomada por la funcionaria no trascendieron y tampoco surgieron novedades acerca de la búsqueda, la cual comenzó el 16 de mayo cuando González fue visto por última vez en su domicilio del barrio Takay, en Puerto Tirol, con rumbo a la casa de su novia en Puerto Vicentini.

Los antecedentes penales de los imputados suman sospechas. Ramón Antonio Gómez tiene una condena condicional por tenencia de estupefacientes. Su hijo Sergio también registra causas por narcotráfico. Ariel Lázaro fue acusado en 2014 por lesiones y amenazas, mientras que Leonardo Silva figura por hurto y daños. Antonio Omar Iñíguez enfrenta una causa por microtráfico desde 2020.

A más de tres semanas del último registro de Axel, la Policía provincial, única fuerza a cargo por ahora, realiza recorridas preventivas, rastrillajes, entrevistas y tareas investigativas. La búsqueda se concentra en un radio de 300 hectáreas alrededor de la zona donde se extravió, y las autoridades no descartan solicitar la intervención de fuerzas federales para ampliar el operativo.

La querella que representa a la familia del joven solicitó la conformación de una mesa técnica integrada por fuerzas federales, el equipo fiscal especial y representantes de la parte querellante para centralizar información y reforzar el operativo de búsqueda. “La prioridad hoy es encontrar a Axel”, enfatizó la abogada Celeste Segovia.

Recompensa de $10 millones y sospechas sobre policías

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de Axel (excluyendo a los implicados en el hecho). La información puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con identidad reservada.

Paralelamente, la Justicia investiga a cuatro policías que prestaban servicio en la Comisaría Segunda de Fontana en los días clave. Fueron trasladados y sus dispositivos electrónicos están siendo analizados. La madre del joven, María Inés Gómez, sostuvo desde el principio que pudo haber participación policial. Denunció presuntas irregularidades en los operativos y sospechó que plantaron una ojota en un lugar ya buscado.

Sin embargo, las pericias descartaron que Axel fuera subido a un patrullero o trasladado a una comisaría. Por decisión del fiscal Luciano Santos, la causa cambió de manos al evaluar que no había elementos suficientes para sostener una imputación por desaparición forzada contra los efectivos.

La investigación sigue abierta y las autoridades esperan nuevos elementos de cargo a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados, que serían peritados por Gendarmería Nacional. Si bien la apertura de los dispositivos estaba programada para el viernes pasado, finalmente el peritaje no se realizó.