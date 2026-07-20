Valdés se reúne con Caputo: Yacyretá, coparticipación y obra pública, los ejes del reclamo que impulsa Corrientes

En el inicio de una semana decisiva para las finanzas públicas provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que viajará este lunes por la tarde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. En paralelo, el mandatario busca cerrar una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El viaje del gobernador se da en un contexto de retracción de los ingresos fiscales de origen nacional. Valdés precisó que durante el último período la recaudación por coparticipación federal cerró con una contracción del 1,7%, lo que representó una merma de $4.500 millones para las arcas provinciales, frustrando las proyecciones de repunte previstas para el cierre del primer semestre.

Entre los ejes prioritarios del reclamo correntino a Caputo se destaca la profunda brecha en la liquidación de las regalías producidas por la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El jefe del Ejecutivo provincial contrapuso el monto percibido por Corrientes respecto de lo liquidado a jurisdicciones vecinas como Misiones y Entre Ríos.

"Hoy nosotros estamos reclamando cerca de $2.000 millones más por mes, que es lo que corresponde en comparación con lo que están cobrando otras provincias. Vemos cómo logran invertir y bastante a través de las regalías de la energía, y a nosotros nos pagan algo mínimo teniendo en cuenta que la represa alimenta a cinco provincias", cuestionó el mandatario de acuerdo a lo detallado por Perfil.

La agenda que presentará la comitiva correntina incluye además la solicitud del respaldo soberano de la Nación ante organismos multilaterales de crédito —como el BID, FONPLATA y la CAF— para encarar obras de integración regional. Entre los proyectos estratégicos figuran la conexión internacional entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay) y el viaducto entre Alvear e Itaquí (Brasil).

De forma complementaria, Valdés insistirá en una solución definitiva para la conservación de la avenida 3 de Abril, tramo urbano del Corredor Belgrano en la capital provincial, tras haber acordado una prórroga de contingencia hasta el mes de agosto.

"Hay alguien que está cobrando el peaje por este corredor y necesitamos que se haga cargo del mantenimiento. Todos saben del deterioro que sufre esta arteria con el tránsito de más de 3.500 camiones diarios que la destruyen", enfatizó el mandatario sobre la arteria de jurisdicción nacional.

Desplome de la construcción en Corrientes: se destruyó casi el 30% del empleo en un año

La crisis de la obra pública y el parate de la actividad golpean con una fuerza en el norte argentino, y Corrientes se convirtió en el epicentro del desastre laboral. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la provincia registró en abril una cifra alarmante: el empleo registrado en el sector cayó a apenas 3.691 puestos de trabajo.

Este número representa un freno abrupto y devastador para la provincia, que venía de mostrar una leve mejoría en febrero y marzo. En tan solo 30 días, la actividad se desplomó un -3,2% mensual, pero el dato más dramático surge al mirar el mediano plazo: en el último año, el territorio correntino perdió el 29,8% de sus obreros registrados.

Con un desplome interanual que roza el 30%, Corrientes se ubicó como la segunda jurisdicción con mayor porcentaje de destrucción de empleo de toda el país. En términos reales, prácticamente uno de cada tres correntinos que trabajaba en la construcción hace un año hoy está desocupado.

A nivel país, el empleo registrado en la Industria de la Construcción alcanzó los 357.679 puestos de trabajo, revirtiendo parcialmente la expansión observada en marzo. La estimación preliminar indica una baja del 1,4% mensual, equivalente a una reducción de 4.903 puestos de trabajo respecto del mes precedente

Mientras que a nivel regional, la contracción del empleo registrado en abril fue liderada por el NEA, que exhibió una caída mensual del 4,6%, situándose significativamente por encima del promedio nacional del 1,4%. Además, se verificaron descensos en las regiones NOA y Centro (ambas con -1,9%), así como en el AMBA (-1,4%) y Cuyo (-0,7%).