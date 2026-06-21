Portugal debe mejorar juego contra Uzbekistán tras flojo comienzo en el Mundial para no sufrir

Portugal tuvo mucha posesión del balón en su debut en el Mundial, aunque muy poca contundencia, y el equipo de Roberto Martínez regresa a Houston el martes necesitando una mejor actuación ofensiva contra Uzbekistán tras un frustrante 1-1 con República Democrática del Congo.
Según Opta, Portugal completó 783 pases, solo superada por los 800 de España ante Cabo Verde, y lideró la posesión con un 75%. Pero todo ese control se tradujo en siete disparos, y tan solo uno de ellos a puerta: el cabezazo de João Neves que sigue siendo su único gol del torneo.
Para un equipo que tenía grandes expectativas puestas en Cristiano Ronaldo y una amplia gama de opciones ofensivas, la dificultad no radicó en la circulación del balón, sino en el último tercio del campo, donde la creatividad, la toma de decisiones y la definición fallaron ante RDC.
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Portugal registró un número de disparos (7) que estuvo entre los más bajos de la primera ronda, ya que solo cinco de los 48 equipos del torneo sumaron menos, mientras que España, a pesar de empatar 0-0 con Cabo Verde, intentó 27 veces.
Martínez espera una actuación más contundente contra Uzbekistán, que fue derrotada 3-1 por Colombia en su primer partido del Mundial, un debut marcado por los nervios y la cautela.
El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirmó que la ocasión suponía una gran presión para sus jugadores.
"Les dije que estaban demasiado nerviosos. Por eso, al final, se centraron tanto en defender", dijo Cannavaro.
El italiano, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro de 2006, cree que la presión de su debut quedó atrás y señaló las ocasiones que tuvo Uzbekistán en la segunda parte contra Colombia como prueba de que pueden poner en aprietos a Portugal.
"Tenemos la calidad suficiente para ser uno de los mejores equipos de Asia, pero por supuesto tenemos que mejorar", añadió.
Portugal entrenó el domingo en Palm Beach, y el defensa central Tomas Araujo volvió a trabajar por separado mientras continúa con su recuperación específica tras haber sido titular en el debut.
Cristiano Ronaldo, que disputó el partido completo en el encuentro inaugural y fue objeto de críticas, sigue siendo una pieza clave en la historia de Portugal a sus 41 años.
"Cristiano es un ejemplo por su trayectoria, por las ganas que aún conserva a su edad", dijo el domingo Francisco Conceição. "Para nosotros y para la nueva generación, es un modelo a seguir".
Con información de Reuters