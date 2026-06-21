Portugal debe mejorar juego contra Uzbekistán tras flojo comienzo en el Mundial para no sufrir

Cristiano Ronaldo, de Portugal, durante el entrenamiento

​Portugal tuvo mucha posesión del balón en su debut en el Mundial, aunque muy poca contundencia, y el equipo ‌de Roberto Martínez regresa ‌a Houston el martes necesitando una mejor actuación ofensiva contra Uzbekistán tras un frustrante 1-1 con República Democrática del Congo.

Según Opta, Portugal completó 783 pases, solo superada por los 800 de España ante Cabo Verde, y lideró la posesión con un 75%. Pero todo ese control se tradujo en siete disparos, y ​tan solo uno de ⁠ellos a puerta: el cabezazo de João Neves que sigue ‌siendo su único gol del torneo.

Para un equipo ⁠que tenía grandes expectativas puestas en ⁠Cristiano Ronaldo y una amplia gama de opciones ofensivas, la dificultad no radicó en la circulación del balón, sino en el último ⁠tercio del campo, donde la creatividad, la toma de ​decisiones y la definición fallaron ante RDC.

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Portugal ‌registró un número de disparos (7) que ‌estuvo entre los más bajos de la primera ronda, ya ⁠que solo cinco de los 48 equipos del torneo sumaron menos, mientras que España, a pesar de empatar 0-0 con Cabo Verde, intentó 27 veces.

Martínez espera una actuación más contundente contra ​Uzbekistán, que ‌fue derrotada 3-1 por Colombia en su primer partido del Mundial, un debut marcado por los nervios y la cautela.

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirmó que la ocasión suponía una gran presión para sus jugadores.

"Les ⁠dije que estaban demasiado nerviosos. Por eso, al final, se centraron tanto en defender", dijo Cannavaro.

El italiano, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro de 2006, cree que la presión de su debut quedó atrás y señaló las ocasiones que tuvo Uzbekistán en la segunda parte contra Colombia como prueba de que pueden poner ‌en aprietos a Portugal.

"Tenemos la calidad suficiente para ser uno de los mejores equipos de Asia, pero por supuesto tenemos que mejorar", añadió.

Portugal entrenó el domingo en Palm Beach, y el defensa central Tomas Araujo volvió a trabajar por separado mientras continúa con su recuperación ‌específica tras haber sido titular en el debut.

Cristiano Ronaldo, que disputó el partido completo en el encuentro inaugural y fue objeto de críticas, sigue ‌siendo una ⁠pieza clave en la historia de Portugal a sus 41 años.

"Cristiano es un ejemplo por su trayectoria, ​por las ganas que aún conserva a su edad", dijo el domingo Francisco Conceição. "Para nosotros y para la nueva generación, es un modelo a seguir".

Con información de Reuters