El duro cántico de los hinchas ecuatorianos contra Sebastián Beccacece tras el empate sin goles ante Curazao.

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao por la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026 fue un baldazo de agua fría para el combinado sudamericano, que complicó sus chances de clasificar a la siguiente instancia. A pesar de haber tenido numerosas ocasiones de gol a lo largo del partido, 'La Tri' no logró romper la resistencia del arquero Eloy Room, y ahora deberá ganarle a Alemania en la última jornada para seguir con vida. Finalizado el encuentro, los hinchas no ocultaron su enojo y apuntaron contra Sebastián Beccacece, entrenador argentino, quien habló sobre las críticas recibidas.

Pocos instantes después del silbatazo final, las gradas del Arrowhead Stadium en Kansas explotaron contra el DT como uno de los principales responsables por el resultado. '¡Fuera Beccacece!', fue el cántico que resonó entre los fanáticos, luego de un debut amargo frente a Costa de Marfil con derrota por 1 a 0 y un empate insólito contra uno de los rivales más accesibles del certamen.

Beccacece se responsabilizó tras el empate sin goles ante Curazao: "No puedo reprochar absolutamente nada"

En la conferencia de prensa post partido, Beccacece asumió el peso de la igualdad ante Curazao y resaltó la labor de sus jugadores: "La responsabilidad es totalmente mía y los futbolistas tienen que seguir jugando como lo están haciendo, porque bueno, lo intentan por todos los caminos". Además, se refirió a la gran cantidad de ocasiones con las que contó el equipo (15 en total al arco): "No vi nunca un equipo descompensado, sí un equipo que intentó por todos lados y que no pudo concretar. Y eso genera una incomodidad que no es fácil de gestionar".

"Todo lo que diga por ahí puede llegar a ser contraproducente. Hoy teníamos que ganar, no lo hicimos", manfiestó el DT de Ecuador, que en su debut había caído por la mínima ante Costa de Marfil. "Como responsable del grupo, obviamente (soy) el principal responsable. Y lo que les dije a mis futbolistas: mientras yo vea que ellos buscan, generan, se entregan, compiten, no puedo reprochar absolutamente nada. Nadie quiere fallar un gol".

"Tenemos la posibilidad de conseguir esa victoria y seguir trabajando por ese sueño. El equipo busca por todos los caminos y todos los medios. No concretar (las ocasiones) genera un contagio y nos está privando de la alegría para los chicos y para la gente. Pero mientras haya chances en el fútbol, la vida me enseñó que hay que seguir creyendo", concluyó el DT.

Beccacece, en conferencia de prensa: "La responsabilidad es totalmente mía".

Por su parte, el arquero Hernán Galíndez salió a respaldar a Beccacece apenas finalizó el duelo y habló sobre el duro cruce que tendrán contra Alemania en búsqueda de la clasificación: "El entrenador es el que nos trajo acá para jugar el Mundial. Agarró la Selección después de una Copa América dura, le dio mucha importancia a muchos jugadores. Falta un partido, nosotros no podemos opinar de lo que opina la gente. Sabemos en la interna lo que somos y lo que importa el entrenador para nosotros. Nosotros hacemos todo lo posible para defenderlo adentro de la cancha. Hoy la verdad que no pudimos convertir y estamos tristes".

Ecuador vs. Alemania: hora, TV en vivo y streaming

La Selección de Ecuador enfrentará a Alemania el jueves 25 de junio a las 17 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de clasificar a la siguiente instancia.