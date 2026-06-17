Se cumple un mes de la desaparición de Axel González en Chaco: las claves de una investigación desesperada

Este miércoles 17 de junio se cumple un mes de la desaparición de Axel Alejandro González, el joven de 21 años que fue visto por última vez en la ciudad de Fontana. Los operativos siguen activos y la Justicia mantiene abiertas todas las líneas investigativas. Mientras tanto, familiares, amigos y gran parte de la comunidad chaqueña continúan con sus reclamos por respuestas frente a un caso que conmueve a la provincia del Chaco.

Según la reconstrucción de la investigación, Axel fue visto por última vez al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

La causa acumula múltiples operativos, rastrillajes en distintos puntos del área metropolitana y la intervención del Programa Nacional de Recompensas, mientras persiste una hipótesis judicial vinculada a la posible comisión de un delito contra la integridad física.

Hipótesis sobre la incidencia de la Policía y apartamiento de los agentes

De acuerdo a la explicación del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, los investigadores determinaron que un móvil policial intervino cerca de las 2 de la mañana cuando dos agentes intentaron identificar a jóvenes. “Uno de ellos fue identificado, su apellido es Lázaro y acompañaba a Axel que cuando vio al personal policial salió a correr, se dio a la fuga”, sostuvo el jefe policial al brindar declaraciones públicas sobre la investigación.

Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y la última persona que estuvo con él antes de su desaparición, relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie: "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a Alerta Urbana.

Según detalló, ambos se separaron y los efectivos iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia ordenó el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes de la dependencia policial. Además, secuestraron sus respectivos celulares con el objetivo de realizar diferentes peritajes en esos dispositivos móviles para averiguar si existen posibles contactos con el joven.

Perfil falso en redes y 7 detenidos: el vínculo de Axel y la familia de su exnovia

En redes sociales, se difundieron publicaciones que aseguraban que Axel había sido seguido, golpeado y subido a un móvil policial. Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo cuando comenzaron las pericias. El oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco, aseguró que no hay pruebas de esta versión. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó.

Los investigadores encontraron una toalla con manchas de sangre en uno de los domicilios allanados que dio positivo en luminol. De esta manera, se dispuso la detención de siete sospechosos, entre los que se encuentran Lorena Gómez, exnovia del joven, Ramón "Kuno" Gómez, su exsuegro; y Sergio Gómez, excuñado, además de Ariel Lázaro.

En el marco de la investigación, detectaron que los conflictos entre Axel y la familia de su expareja venían de larga data. En 2024, el exsuegro y el excuñado ya lo habían herido con un arma de fuego en la pierna, según recordó el vocero policial Gómez. Asimismo, encontraron las ojotas de Axel en un campo cercano a la última casa a la que se dirigía. La evidencia ubica al joven en esa zona, pero desde ahí no hay más rastros.

Para los investigadores, las publicaciones habrían sido parte de una maniobra para correr el foco de la causa. Por eso también quedó detenido Agustín Pucheta, un boxeador al que señalan por haber creado un perfil falso para instalar esa versión en redes sociales en las redes.

El apartamiento del fiscal del caso

La investigación cambió de rumbo luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declarara incompetente para continuar al frente del expediente. De esta manera, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Investigaciones N°14.

Santos consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una imputación contra efectivos policiales por desaparición forzada o delitos vinculados a violencia institucional. Esta semana, los siete detenidos fueron imputados por encubrimiento y los agentes investigados fueron trasladados a otra comisaría.

El Comité de Prevención de la Tortura de Chaco pudo constatar que la madre del joven desaparecido intentó realizar la denuncia en la Comisaría Segunda de Fontana, pero el personal se negó a tomársela. Finalmente, debió dirigirse a la Zona Metropolitana, donde señaló directamente a dos agentes de la mencionada seccional de Fontana como sospechosos.

Los operativos y el despliegue de recursos

Desde los primeros días se realizaron rastrillajes en diversos sectores del Gran Resistencia. El Gobierno provincial puso a disposición recursos humanos y tecnológicos, con la participación de bomberos, policías rurales, patrullas fluviales, drones, unidades investigativas y perros de rastreo. Las tareas se desarrollaron bajo directivas judiciales y se extendieron a sectores hídricos y zonas de difícil acceso.

A medida que transcurrieron las semanas sin resultados positivos, la búsqueda se intensificó. Más de 250 efectivos forman parte de operativos coordinados en Fontana y localidades cercanas. Intervinieron áreas de Inteligencia Criminal, Investigaciones, Infantería, Caballería, Canes, Bomberos y operadores de vigilancia aérea mediante drones.

La ausencia de pistas concretas llevó a ampliar el radio de búsqueda. Los investigadores avanzaron sobre unas 45 hectáreas de terrenos rurales y desplegaron embarcaciones sobre el río Negro. Los trabajos incluyeron perros especializados y tecnología aérea, aunque hasta el momento no se registraron nuevos hallazgos relevantes.

La resolución sobre los detenidos

La fiscal que integra el Equipo Fiscal Especial, Julieta Arolfo, definió la situación procesal de los siete detenidos: tres quedaron con prisión preventiva y cuatro recuperaron la libertad, aunque todos siguen imputados y sujetos a la causa.

La resolución dispuso la libertad de Agustín Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez, ex novia de González. Mientras que la Fiscalía determinó que Antonio Omar Íñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ramón Antonio “Cuno” Gómez permanecerán detenidos con prisión preventiva. Los dos primeros están imputados por encubrimiento, mientras que el tercero -ex suegro del joven- por amenazas.

Uno de los liberados apuntó contra los Gómez ante el Equipo Fiscal Especial (EFE). En su relato dijo que vio al chico desaparecido corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras que Cuno lo perseguía en moto. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre, por lo que las autoridades tuvieron en cuenta la declaración.

La Fiscalía apartó a la Policía de Chaco de la investigación

Hace una semana, el Equipo Fiscal N° 14 dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa y ordenó el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso.

La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la inc6 paorporación de organismos federales al expediente.

Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde. “Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.