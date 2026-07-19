De qué cuadro es Juan Musso: por quién hincha el arquero

Juan Musso.

Los futbolistas profesionales suelen mantener cierta reserva al hablar del club de sus amores. Si bien muchos visten distintas camisetas a lo largo de sus carreras, la pregunta sobre de qué cuadro son hinchas siempre despierta curiosidad entre los fanáticos, y sobre todo si forman o formaron parte de la Selección Argentina.

Juan Musso no es la excepción. El arquero de la Albiceleste surgió de las divisiones inferiores de Racing Club y construyó gran parte de su identidad futbolística en Avellaneda. Sin embargo, en los últimos años, surgieron versiones que aseguran que su simpatía estaría en otro de los grandes del fútbol argentino.

¿Juan Musso es hincha de Racing o de River?

El debate volvió a instalarse luego de que el periodista Flavio Azzaro revelara cuáles serían los clubes de los que simpatizan varios futbolistas de la Selección argentina. Según explicó, tanto Musso como Lautaro Martínez —ambos formados en Racing— serían en realidad hinchas de River Plate. La afirmación sorprendió porque ninguno de los dos confirmó públicamente esa versión.

En el caso de Musso, el arquero nunca reconoció ser simpatizante del Millonario. Por el contrario, a lo largo de los años siempre destacó el lugar que ocupa Racing en su vida y el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución donde realizó toda su formación como futbolista.

El deseo de Juan Musso que emociona a los hinchas de Racing

Más allá de los rumores sobre su simpatía futbolera, Musso dejó una declaración que ilusionó a los hinchas de la Academia. En una entrevista con el programa partidario Racingmaniacos, el arquero fue contundente al hablar sobre su futuro: "Me encantaría retirarme en Racing como lo hicieron Diego Milito y Lisandro López".

Juan Musso.

La frase fue interpretada como una nueva muestra del afecto que siente por el club de Avellaneda, donde debutó antes de iniciar su carrera en Europa.

El vínculo de Musso con Racing que nunca se rompió

Musso realizó todas las divisiones inferiores en Racing y debutó en la Primera División del club antes de dar el salto al fútbol europeo, donde continuó desarrollando una destacada carrera. Con el paso de los años, el arquero nunca dejó de seguir la actualidad de la Academia y en varias oportunidades expresó su deseo de regresar algún día para cerrar allí su trayectoria profesional.

Por eso, aunque la versión difundida por Azzaro sostiene que el arquero simpatizaría con River, no existe una confirmación pública por parte del propio Musso. En cambio, sí hay numerosas declaraciones en las que manifiesta su profundo cariño por Racing y su ilusión de volver a vestir la camiseta albiceleste de Avellaneda antes de retirarse.