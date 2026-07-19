Post malone: altura y edad

El exitoso compositor e intérprete de hits como "Rockstar" y "Circles" tiene actualmente 31 años (Redes sociales)

La confirmación de Post Malone como uno de los artistas principales que se presentarán en el show de la gran final del Mundial 2026 despertó un enorme interés entre los fanáticos del fútbol y de la música en todo el mundo. Ante la expectativa por su despliegue escénico en un evento de semejante magnitud, dos de las preguntas más repetidas en los buscadores estallaron: ¿cuánto mide y cuántos años tiene el cantante estadounidense?

Cuántos años tiene Post Malone: su edad en 2026

Austin Richard Post, conocido mundialmente como Post Malone, nació el 4 de julio de 1995 en Siracusa, Nueva York. De esta manera, el exitoso compositor e intérprete de hits como "Rockstar" y "Circles" tiene actualmente 31 años.

Cuánto mide Post Malone: la altura del artista

A diferencia de lo que muchos creen al verlo en sus videos o transmisiones en vivo, el músico tiene una contextura física imponente. Post Malone mide 1,88 metros de altura (equivalente a 6 pies y 2 pulgadas). Él mismo se encargó de confirmar este dato públicamente en reiteradas ocasiones ante las dudas de sus seguidores en redes sociales.

Final del Mundial 2026: quiénes tocan en la ceremonia de clausura y show de medio tiempo

El gran estreno de la Copa del Mundo será el primer espectáculo de entretiempo. La presentación estará organizada por FIFA junto con Global Citizen, la organización internacional dedicada a impulsar proyectos sociales y educativos. Para esta primera edición, el organismo confirmó un elenco integrado por algunas de las figuras más importantes de la música internacional:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Gustavo Dudamel.

Además del show de medio tiempo, la FIFA también confirmó una gran ceremonia previa al partido, que se desarrollará durante los 90 minutos anteriores al inicio del encuentro entre Argentina y España.

Participarán: